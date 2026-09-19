Kayseri’nin Asırlık Unutulmuş Değeri: Develi Cıvıklısı

Klasik kıymalı veya kuşbaşılı pidelerin ötesine geçen Develi Cıvıklısı, Kayseri mutfağının en karakterli taş fırın lezzetlerinden biridir. Adındaki "cıvıklı" ifadesi, etin pişerken kendi doğal yağı ve domatesin özsuyu ile fırında yarattığı o sulu, lezzetli yapısından gelir. Etler kıyma makinesinden çekilmez, mutlaka zırh veya satırla bıçak arası doğranır.

DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1.5 su bardağı ılık su

1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı şeker

400 g kuzu boşluk veya orta yağlı dana eti (satırla çok küçük küpler halinde doğranmış / bıçak arası)

2 adet orta boy etli domates (kabukları soyulup çok küçük küp doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber (çok ince kıyılmış)

1 adet kapya biber (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Taze Maydanoz, sumaklı kuru soğan ve limon

Yapılışı