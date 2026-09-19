Kayseri’nin Asırlık Unutulmuş Değeri: Develi Cıvıklısı

Klasik kıymalı veya kuşbaşılı pidelerin ötesine geçen Develi Cıvıklısı, Kayseri mutfağının en karakterli taş fırın lezzetlerinden biridir. Adındaki "cıvıklı" ifadesi, etin pişerken kendi doğal yağı ve domatesin özsuyu ile fırında yarattığı o sulu, lezzetli yapısından gelir. Etler kıyma makinesinden çekilmez, mutlaka zırh veya satırla bıçak arası doğranır.
DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı şeker
- 400 g kuzu boşluk veya orta yağlı dana eti (satırla çok küçük küpler halinde doğranmış / bıçak arası)
- 2 adet orta boy etli domates (kabukları soyulup çok küçük küp doğranmış)
- 3 adet yeşil sivri biber (çok ince kıyılmış)
- 1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- Taze Maydanoz, sumaklı kuru soğan ve limon
Yapılışı
- Satırla bıçak arası doğranmış eti, minik doğranmış domatesleri, yeşil ve kapya biberleri geniş bir kasede harmanlayın. Tuz ve karabiberi ekleyip hafifçe karıştırın. (Eti çok ezmeyin, sebzelerin suyu etle bütünleşmelidir.)
- Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika kabartın. Un ve tuzu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında, pürüzsüz bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru 4 eşit beziye ayırın. Unlanmış tezgaha alıp merdane yardımıyla uzun ince (kayık/pide formunda) açın.
- Hazırladığınız sulu etli harcı açtığınız hamurun üzerine kenarlarında 1 cm boşluk kalacak şekildeyayın. Pidenin kenarlarını hafifçe içeriye doğru kıvırın.
- Önceden fırının en yüksek derecesinde (240°C - 250°C) ısıtılmış fırın tepsisine veya fırın taşına pideleri yerleştirin. Kenarları kızarıp etler kendi suyunda cıvıl cıvıl pişene kadar yaklaşık 10-12 dakika fırınlayın.