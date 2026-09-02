Kebabın en pratik hali: Hatay usulü kağıt kebabı tarifi

Anadolu mutfağının zengin yöresel yemekleri arasında özel bir yere sahip olan Hatay kağıt kebabı, özellikle kebap severlerin favorileri arasında bulunuyor. Kıyma, biber, domates ve çeşitli sebzelerin baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan yemek, yağlı kağıt üzerinde fırında pişiriliyor. Peki, Hatay usulü kağıt kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla nefis kağıt kebabı tarifi...

HATAY KAĞIT KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

HATAY KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğan, yeşil biber, kapya biber, domates, sarımsak ve maydanozu mümkün olduğunca ince şekilde doğrayın. Daha pürüzsüz bir harç isterseniz sebzeleri mutfak robotundan kısa süre geçirebilirsiniz.

Geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Doğradığınız sebzeleri, biber salçasını, zeytinyağını ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeleri kıymayla özdeşleşene kadar güzelce yoğurun.

Yağlı kağıdı fırın tepsisine serin. Hazırladığınız kıymalı harcı kağıdın üzerine alın ve elinizle ince bir tabaka halinde yayın. Harcın çok kalın olmaması, kebabın içinin daha iyi pişmesini sağlar.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Son birkaç dakika fırının üst ızgara ayarını kullanarak kebabın üzerinin hafifçe kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Fırından çıkan kağıt kebabını sıcak olarak servis edin.