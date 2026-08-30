Kepçe kepçe içilen o meşhur lezzet: Pürüzsüz lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...

Esnaf lokantalarında içilen ve kıvamına her zaman hayran kalınan o pürüzsüz, unlu ve sapsarı mercimek çorbasını evde tutturmak sanıldığı kadar zor değil. Çorbanın rengini koyulaştıran salçayı tamamen rafa kaldırıyor, yerine unun bağlayıcılığını ve rengi açan ufak mutfak sırlarını ekliyoruz. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Çorbanın Temeli İçin:

1 su bardağı kırmızı mercimek (İyice yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet orta boy kuru soğan (İri iri doğranmış)

1 adet küçük boy havuç (İri doğranmış, çorbaya o sarı/turuncu rengi veren asıl malzeme)

1 yemek kaşığı un (Glütensiz versiyonu için pirinç unu veya glütensiz yulaf unu kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

6-7 su bardağı sıcak su (Yarısı et veya tavuk suyu olursa lezzeti katlanır)

1 çay kaşığı tuz

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal (Lokantaların o fosforlu sarı rengi yakalamadaki gizli silahı)

Üzerinin Sosu İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir çorba tenceresine sıvı yağı ve tereyağını alıp eritin. Yağ köpürmeye başladığında 1 yemek kaşığı unu ilave edin. Ocağın altını kısıp, unun çiğ kokusu çıkana kadar (rengini esmerleştirmeden) yaklaşık 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan unun üzerine iri iri doğradığınız kuru soğanları ve havuçları ekleyin. Sebzeleri unla birlikte yaklaşık 2-3 dakika soteleyerek aromalarının yağa geçmesini sağlayın. (Sebzeleri ince doğramanıza gerek yok, hepsi blenderdan geçecek).

Bol suda yıkayıp nişastasından arındırdığınız kırmızı mercimekleri tencereye ekleyin. Tüm malzemeleri tahta bir kaşıkla 1 dakika kadar beraber kavurun.

Tencereye sıcak suyu (veya tavuk suyunu) ilave edin. Hemen ardından o efsanevi sarı rengi verecek olan çok az miktardaki zerdeçalı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Çorbanın kapağını yarım kapatın. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Mercimekler tamamen patlayıp ezilene, havuçlar ise yumuşacık olana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Ara sıra dibinin tutmaması için karıştırmayı unutmayın.

Tüm malzemeler tamamen yumuşadığında tencereyi ocaktan alın. Çorbayı pürüzsüz, ipeksi bir kıvama gelene kadar el blenderından geçirin. (Lokanta usulü olması için içinde hiçbir pütür kalmaması çok önemlidir. Dilerseniz bu aşamada tel süzgeçten de geçirebilirsiniz). Kıvamı çok koyuysa biraz daha sıcak su ekleyerek açabilirsiniz.

Çorbanızı kaselere paylaştırın. Küçük bir cezvede tereyağını eritip, yağ kızdığında içine toz kırmızı biberi atın ve bekletmeden ocaktan alın. Bu cızırdayan biberli yağı çorbaların üzerine gezdirerek, yanında bir dilim taze limonla sıcak sıcak servis yapın.