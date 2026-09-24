Kış aylarının pratik ve leziz tatlısı: Portakallı revani

Klasik ağır şerbetli tatlıların aksine, hamuruna ve şerbetine eklenen taze portakal aroması sayesinde içimi son derece ferah ve hafiftir. İrmiğin kazandırdığı o hafif tane tane doku, portakalın ekşimsi-tatlı aromasıyla mükemmel bir uyum yakalar.
PORTAKALLI REVANİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 adet büyük boy portakalın kabuk rendesi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Hindistan cevizi veya ince kıyılmış antep fıstığı
- İnce dilimlenmiş taze portakal dilimleri
Yapılışı
- Tencereye toz şekeri ve 2 su bardağı suyu alın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu ve limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Derin bir kasede yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olup rengi açılana kadar (3-4 dakika) çırpın.
- Sıvı yağı, yoğurdu ve taze rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla veya mikserin düşük devriyle kısa süre karıştırın.
- İrmiği, elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar nazikçe karıştırın.
- Yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama harcı eşit şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin (kürdan testi yapabilirsiniz).
- Fırından çıkan sıcak kekin ilk sıcağının çıkması için 3-4 dakika bekleyin. Sıcaktan ılığa geçen kekin üzerine soğuk şerbeti kepçe kepçe dökün.
- Şerbetini tamamen çekip oda sıcaklığına gelen revaniyi en az 2 saat (tercihen buzdolabında) dinlendirin.