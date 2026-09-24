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Kış aylarının pratik ve leziz tatlısı: Portakallı revani

Kış aylarının pratik ve leziz tatlısı: Portakallı revani

24.09.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kış aylarının pratik ve leziz tatlısı: Portakallı revani

Geleneksel irmikli revani hamurunun taze portakal kabuğu rendesiyle aromalandığı; üzerine dökülen portakal sulu hafif şerbetle sünger gibi kabarıp ağızda eridiği nefis bir kış tatlısı.

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Klasik ağır şerbetli tatlıların aksine, hamuruna ve şerbetine eklenen taze portakal aroması sayesinde içimi son derece ferah ve hafiftir. İrmiğin kazandırdığı o hafif tane tane doku, portakalın ekşimsi-tatlı aromasıyla mükemmel bir uyum yakalar.

PORTAKALLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet büyük boy portakalın kabuk rendesi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Hindistan cevizi veya ince kıyılmış antep fıstığı
  • İnce dilimlenmiş taze portakal dilimleri

Yapılışı

  1. Tencereye toz şekeri ve 2 su bardağı suyu alın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu ve limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  2. Derin bir kasede yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olup rengi açılana kadar (3-4 dakika) çırpın.
  3. Sıvı yağı, yoğurdu ve taze rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla veya mikserin düşük devriyle kısa süre karıştırın.
  4. İrmiği, elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar nazikçe karıştırın.
  5. Yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama harcı eşit şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin (kürdan testi yapabilirsiniz).
  6. Fırından çıkan sıcak kekin ilk sıcağının çıkması için 3-4 dakika bekleyin. Sıcaktan ılığa geçen kekin üzerine soğuk şerbeti kepçe kepçe dökün.
  7. Şerbetini tamamen çekip oda sıcaklığına gelen revaniyi en az 2 saat (tercihen buzdolabında) dinlendirin.
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