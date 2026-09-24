Kış aylarının pratik ve leziz tatlısı: Portakallı revani

Klasik ağır şerbetli tatlıların aksine, hamuruna ve şerbetine eklenen taze portakal aroması sayesinde içimi son derece ferah ve hafiftir. İrmiğin kazandırdığı o hafif tane tane doku, portakalın ekşimsi-tatlı aromasıyla mükemmel bir uyum yakalar.

PORTAKALLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet büyük boy portakalın kabuk rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hindistan cevizi veya ince kıyılmış antep fıstığı

İnce dilimlenmiş taze portakal dilimleri

Yapılışı