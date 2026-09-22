Kış hazırlıkları başladı! Evde nefis bamya turşusu tarifi

Bamya turşusu hazırlarken özellikle küçük, taze ve diri bamyaların tercih edilmesi önem taşıyor. Bamyaların sap kısmının çok derin kesilmemesi de turşunun dokusunun korunmasına yardımcı oluyor.

BAMYA TURŞUSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram küçük boy taze bamya

1 su bardağı üzüm sirkesi

1,5 su bardağı içme suyu

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı toz şeker

4-5 diş sarımsak

1 çay kaşığı tane karabiber

1-2 adet sivri veya acı biber

İsteğe bağlı yarım çay kaşığı kişniş tohumu

Bu ölçüler yaklaşık bir kavanoz bamya turşusu için kullanılabilir. Sirke ve baharat miktarı damak tadına göre değiştirilebilir.

BAMYA TURŞUSU TARİFİ

1. bamyaları hazırlayın

Bamyaları bol suyla yıkayın ve üzerlerinde su kalmayacak şekilde iyice kurulayın. Sap kısımlarını çok derine inmeden dikkatlice temizleyin. Bamyaların baş kısmını tamamen açmamaya özen gösterin.

2. kavanozu hazırlayın

Temiz cam kavanozun tabanına birkaç diş sarımsak, tane karabiber ve isteğe bağlı olarak acı biber yerleştirin. Ardından bamyaları kavanoza mümkün olduğunca sıkı ancak ezmeden yerleştirin.

3. turşu suyunu hazırlayın

Ayrı bir kapta içme suyu, üzüm sirkesi, kaya tuzu ve şekeri karıştırın. Tuz tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edin. İsteğe bağlı olarak kişniş tohumu veya hardal tohumu da eklenebilir.

4. kavanozu doldurun

Hazırladığınız turşu suyunu bamyaların üzerine dökün. Bamyaların tamamen turşu suyunun altında kalmasına dikkat edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

5. dinlenmeye bırakın

Kavanozu serin ve güneş almayan bir yerde bekletin. Bamya turşusunun hazır hale gelmesi kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte bazı tariflerde yaklaşık 10 gün, bazılarında ise 2 hafta bekleme süresi öneriliyor.

bamya turşusunun kıtır olması için ne yapılır?

Bamyanın turşuda yumuşamaması için öncelikle küçük, taze ve sert bamyalar tercih edilmelidir. Ayrıca sap kısmının fazla kesilmemesi önemlidir. Bamyaların kavanoza yerleştirilmeden önce tamamen kurulanması ve turşu suyunun içinde kalması da kıvamın korunmasına yardımcı olur.

Turşunun hazırlanacağı kavanozların temiz olması da önemlidir. Kavanoz ve kapakların uygun şekilde temizlenmesi, ev yapımı turşularda hijyen açısından dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.