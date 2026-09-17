Kış hazırlıkları başladı! Tam kıvamında patlıcan turşusu tarifi

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan turşu, özellikle kış aylarında yemeklerin yanında severek tüketiliyor. Sarımsak, sirke ve çeşitli sebzelerle hazırlanan patlıcan turşusu, kıtır kıvamını koruduğunda daha da lezzetli oluyor. Evde kendi turşusunu kurmak isteyenler için patlıcan turşusu tarifi ve püf noktalarını derledik.

PATLICAN TURŞUSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilogram küçük ve taze patlıcan

5-6 diş sarımsak

2-3 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi

1 litre su

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

İsteğe göre birkaç dal kereviz sapı

PATLICAN TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları güzelce yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin. Patlıcanların büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayırabilirsiniz.

Geniş bir tencerede su kaynatın. Patlıcanları kaynar suya alarak çok fazla yumuşatmadan, hafifçe diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından patlıcanları süzün ve soğumaya bırakın.

Bu sırada sarımsakları, biberleri ve maydanozu doğrayarak turşu harcını hazırlayın.

Temiz cam kavanozların tabanına bir miktar sarımsak ve sebze yerleştirin. Üzerine patlıcanları mümkün olduğunca sıkı şekilde dizin. Aralara kalan sarımsak, biber ve maydanozları ekleyin.

Ayrı bir kapta su, sirke, kaya tuzu ve şekeri karıştırarak turşu suyunu hazırlayın. Tuz tamamen eridikten sonra karışımı kavanozdaki patlıcanların üzerine dökün.

Patlıcanların turşu suyunun altında kalmasına dikkat edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, güneş görmeyen bir yerde olgunlaşmaya bırakın.

PATLICAN TURŞUSU KAÇ GÜNDE OLUR?

Patlıcan turşusunun olgunlaşma süresi ortam sıcaklığına ve kullanılan yönteme göre değişebilir. Genellikle 2-3 hafta içerisinde tüketilecek kıvama gelmeye başlar.

Turşunun renginde, kokusunda veya görünümünde olağan dışı bir değişiklik fark edilirse tüketilmemelidir.