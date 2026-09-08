Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi: Ev yapımı erişte tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yapımı erişte, özellikle kış aylarında sofralarda sıkça tercih ediliyor. Yumurta, un ve suyla hazırlanan erişte hamuru ince şekilde açılıp kesiliyor ve kurutularak uzun süre saklanabiliyor. Peki, ev yapımı erişte nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz erişte tarifi.

EV YAPIMI ERİŞTE MALZEMELERİ

3 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu geniş bir yoğurma kabına alın. Ortasını açarak yumurtaları ve tuzu ekleyin. Suyu kontrollü bir şekilde ilave ederek sert kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru birkaç bezeye ayırın. Her bir bezeyi un serpilmiş tezgahta oklava yardımıyla ince şekilde açın.

Açtığınız hamurları temiz bir bez üzerine sererek bir süre bekletin. Hamurlar tamamen kurumadan önce üst üste alın ve keskin bir bıçakla önce uzun şeritler halinde, ardından erişte boyutunda ince parçalar şeklinde kesin.

Kestiğiniz erişteleri birbirine yapışmaması için unlayarak geniş bir tepsiye veya temiz bir bez üzerine yayın. Eriştelerin tamamen kurumasını bekleyin.

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL SAKLANIR?

Tamamen kuruyan erişteleri bez torbada, cam kavanozda veya hava almayan saklama kaplarında muhafaza edebilirsiniz. Nemden uzak, serin ve kuru bir yerde saklanan erişteler uzun süre kullanılabilir.

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL PİŞİRİLİR?

Erişteleri kaynayan tuzlu suya atarak birkaç dakika haşlayabilirsiniz. Pişen erişteleri süzdükten sonra tereyağında hafifçe kavurabilirsiniz. İsteğe göre üzerine ceviz, peynir veya yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.