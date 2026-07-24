Kışa hazırlık başladı: Asla erimeyen ve pratik kütür kütür karışık köy turşusu rehberi

Malzeme Listesi (3 Kiloluk Kavanoz İçin): 1 kilo kornişon salatalık (Sert ve körpe olanlar seçilmeli) Yarımşar kilo beyaz lahana ve karnabahar 3 adet büyük boy havuç (Halka halka doğranmış) 3-4 adet kırmızı kapya biber ve 10-15 adet acı süs biberi (Tercihe bağlı) 2 baş sarımsak (Dişlere ayrılmış ve soyulmuş) 1 çay bardağı nohut (Turşunun mayalanması ve hızlı fermente olması için şart!)

Hazırlık Aşaması: Kullanacağınız cam kavanozları ve mutlaka yeni alınmış, hiç kullanılmamış kapakları kaynar suda 5-10 dakika kaynatıp temiz bir bezin üzerinde tamamen kurumaya bırakın. Kuruyan 3 kiloluk kavanozun en alt zeminine soyulmuş sarımsakların yarısını ve 1 çay bardağı çiğ nohutu eşit şekilde yayın.

Dizilim Aşaması: Sebzelerinizi çok ufak olmayacak şekilde (erimemeleri için iri iri) doğrayın. Kornişonların uçlarını hafifçe kesin veya bir kürdanla birkaç yerinden delin ki suyu içine tam çeksin. Kavanozun zeminindeki nohutların üzerine sırasıyla; sertlik derecesine göre lahana, havuç, karnabahar, kornişon ve aralara serpiştirilmiş kapya biberlerle acı biberleri sıkı sıkıya, hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Kalan sarımsakları da aralara serpiştirin. En üste, sebzelerin suyun yüzeyine çıkıp bozulmasını engellemek için birkaç dal taze kereviz yaprağı veya maydanoz örtün.

ltın Oranlı Su (3 Kiloluk Kavanoz İçin): 1,5 su bardağı üzüm veya elma sirkesi (Keskinlik sevenler üzüm tercih etmeli) 3 yemek kaşığı dolusu (tepeleme) iri salamura kaya tuzu (İnce sofra tuzu turşuyu anında eritir!) 1 tatlı kaşığı limon tuzu (Kütür kütür olmasının ikinci büyük sırrı) 1 tatlı kaşığı toz şeker (Asiditeyi dengelemek için) Yaklaşık 1,5 - 2 litre içme suyu (Kesinlikle klorlu çeşme suyu kullanılmamalı) Geniş bir kapta sirke, kaya tuzu, limon tuzu ve şekeri tamamen eriyene kadar karıştırın. İçme suyunu ilave edin. Bu sihirli suyu, kavanozda hiç hava boşluğu kalmayacak ve sebzelerin üzerini tamamen geçecek şekilde ağzına kadar doldurun.