Kışın en sevilen balığının alternatif lezzeti: Hamsili pilav

Klasik balık veya pilav tariflerinin tamamen ötesine geçen Hamsili Pilav, balık aroması ile Osmanlı usulü iç pilav lezzetini tek bir tabakta mükemmel bir dengeyle buluşturur. Çıtırlaşan dış hamsi kabuğu, içindeki baharatlı aromatik pilavın buharını hapseder; dilimlendiğinde ortaya muazzam bir görsel ve lezzet şöleni çıkar.
HAMSİLİ PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg taze hamsi (kılçıkları tamamen ayıklanıp yaprak gibi açılmış)
- 1/2 çay bardağı mısır unu (veya buğday unu)
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı
- 1,5 su bardağı baldo pirinç (ılık suda bekletilip yıkanmış)
- 2 adet kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 yemek kaşığı çam fıstığı
- 1,5 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1/2 çay kaşığı yenibahar ve tarçın
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1/2 demet taze maydanoz ve dereotu (ince kıyılmış)
Yapılışı
- Tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Çam fıstıklarını ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanları ekleyip karamelize olana dek 5-6 dakika pişirin.
- Süzülmüş pirinçleri ekleyip 3-4 dakika kavurun. Kuş üzümünü, naneyi, yenibaharı, tarçını, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp pirinçler suyunu çekene kadar (yarı kıvamda / diri kalacak şekilde) kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyerek 10 dakika demlendirin.
- Isıya dayanıklı yuvarlak bir fırın kabını veya kelepçeli kalıbı cömertçe yağlayın. Kılçıksız hamsileri hafifçe mısır ununa bulayın. Hamsilerin dış yüzeyleri tepsine değecek, kuyrukları dışarı taşacak şekilde tepsinin tabanına ve kenarlarına hiç boşluk kalmayacak şekilde sıkıca dizin.
- Demlenen ılık iç pilavı hamsilerin ortasına boşaltıp üzerini düzeltin. Kenarlardan sarkan hamsi kuyruklarını pilavın üzerine kapatın. Kalan hamsileri de mısır ununa bulayıp pilavın üst kısmını tamamen kaplayacak şekilde dizin.
- Üzerine fırça ile biraz zeytinyağı veya erimiş tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında hamsiler altın sarısı renk alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.