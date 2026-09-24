Kışın en sevilen balığının alternatif lezzeti: Hamsili pilav

Klasik balık veya pilav tariflerinin tamamen ötesine geçen Hamsili Pilav, balık aroması ile Osmanlı usulü iç pilav lezzetini tek bir tabakta mükemmel bir dengeyle buluşturur. Çıtırlaşan dış hamsi kabuğu, içindeki baharatlı aromatik pilavın buharını hapseder; dilimlendiğinde ortaya muazzam bir görsel ve lezzet şöleni çıkar.

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

1 kg taze hamsi (kılçıkları tamamen ayıklanıp yaprak gibi açılmış)

1/2 çay bardağı mısır unu (veya buğday unu)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

1,5 su bardağı baldo pirinç (ılık suda bekletilip yıkanmış)

2 adet kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı çam fıstığı

1,5 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 çay kaşığı yenibahar ve tarçın

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 demet taze maydanoz ve dereotu (ince kıyılmış)

Yapılışı