Kışın kilosu altınla yarışıyor: Salyalanmadan bamya dondurmanın 5 altın kuralı

YIKAMA VE KUSURSUZ KURUTMA
Püf Noktası: Yapılan en büyük hata bamyayı ayıkladıktan (kestikten) sonra yıkamaktır. Bamya suyla temas ettiğinde açık yaralarından salgı bırakmaya başlar. Bu nedenle bamyalar mutlaka kesilmeden önce yıkanmalı ve tamamen, kupkuru olana dek bir bez üzerinde kurutulmalıdır. Islak bamya bıçakla buluştuğu an salyalanma başlar.
HUNİ KESİM TEKNİĞİ
Püf Noktası: Bamyanın sapını bıçakla düz bir şekilde, gövdesinden kesip atmak salyalanmanın bir numaralı nedenidir. Düz kesim yapıldığında bamyanın tohum zarı delinir ve içindeki mukus doğrudan dışarı akar. Bıçağı yatay tutup sadece en dıştaki sert şapka kısmını koni şeklinde soymak, o koruyucu zarı sağlam tutmanın tek yoludur.
LİMONLU ŞOK HAŞLAMA
Püf Noktası: Bamyayı çiğden buzluğa atmak dokusunu pörsütür. Geniş bir tencerede su kaynatın ve içine yarım limonun suyunu (veya 1 tatlı kaşığı limon tuzu) ekleyin. Asit, müsilajın aktifleşmesini anında durdurur. Bamyaları bu kaynar asitli suya atıp sadece 2-3 dakika, rengi canlanana kadar şoklayın.
ISI ŞOKU VE DİRİLİĞİ KORUMA
Püf Noktası: Kaynar sudan çıkan sebze kendi iç ısısıyla pişmeye devam eder. Pişme işlemini bıçak gibi kesmek ve bamyanın diriliğini (kütür kütür yapısını) korumak için, sudan çıkar çıkmaz buzlu suya atılması şarttır. Buzlu suda 2-3 dakika bekleyen bamyalar tamamen soğur ve erimesi engellenir.
ÇÖZDÜRMEDEN PİŞİRME KURALI
Püf Noktası: Bamyaları poşete yığarak koyarsanız donduğunda birbirine yapışır, ayırmaya çalışırken kırılır ve yine salyalanır. Tek sıra halinde yassı dondurmak hem buzlukta yer kazandırır hem de sebzenin formunu korur.
En Büyük Sır: Kışın bu bamyaları pişirirken asla çözülmelerini beklemeyin; buzlu buzlu, doğrudan kaynayan salçalı sosun içine atın.