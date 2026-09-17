Kışın pazara cebiniz yanmasın! Eylülde dondurucuya atmanız gereken 7 şey

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılırken mutfaklarda kış hazırlıkları da hız kazanıyor. Mevsiminde bol bulunan sebze ve otları uygun şekilde dondurucuya kaldırmak, kış aylarında yemek hazırlarken büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle domates, taze fasulye, patlıcan ve barbunya gibi ürünler doğru şekilde hazırlandığında uzun süre kullanılabiliyor. İşte Eylül ayında dondurucuya kaldırarak kış boyunca değerlendirebileceğiniz 7 ürün ve bilinmesi gereken ayrıntılar...
1. Domates (Rende veya küp doğranmış)
Yaz yemeklerinin ve soslarının ana bileşeni olan domates, Eylül ayında lezzetinin ve olgunluğunun zirvesine ulaşır. Kışın lezzetsiz ve yüksek fiyatlı domatesleri satın almak yerine bu dönemde hazırlık yapmak son derece kazançlıdır.
Hazırlanışı:
Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra kullanım amacınıza göre küp şeklinde doğrayın ya da mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz bir rende elde edin. Hazırladığınız domatesleri yemeklik porsiyonlara ayırıp buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Poşetlerin havasını alarak düz bir şekilde dondurucuya dizin.
2. Kırmızı kapya biber
Çorbalara renk veren, mezelere ve salatalara eşsiz bir aroma katan kırmızı kapya biber, sonbahar başlangıcında tezgahlarda en uygun fiyatla yerini alır.
Hazırlanışı:
Biberleri fırında ya da ocak üstünde közleyin. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin. İstediğiniz boyutlarda dilimleyerek porsiyonlar halinde paketleyin. Alternatif olarak, közlemeden direkt yemeklik doğrayarak da dondurucuda saklayabilirsiniz.
3. Taze fasulye
Soğuk aylarda fiyatı oldukça yükselen taze fasulyeyi Eylül ayında dondurucuya koymak, kış mevsiminde bütçenize doğrudan katkı sağlar.
Hazırlanışı:
Fasulyelerin uçlarını ayıklayıp dilediğiniz uzunlukta doğrayın. Ürünün canlı rengini, dokusunu ve besin değerini muhafaza etmek için mutlaka şoklama yöntemini uygulayın. Fasulyeleri 2-3 dakika kaynar suda tuttuktan hemen sonra buzlu suya aktarın. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra poşetleyip kaldırın.
4. Patlıcan (Közlenmiş veya yemeklik)
Sera üretimi patlıcanlar kışın hem pahalıdır hem de yaz patlıcanının sunduğu lezzeti vermez. Patlıcanı doğru yöntemle saklamak kış menülerinizi zenginleştirir.
Hazırlanışı:
Karnıyarık yapmak üzere alacalı soyup hafifçe yağda kızartabilir veya türlü yemekleri için küp şeklinde doğrayıp şoklayabilirsiniz. En pratik ve lezzetli saklama yöntemi ise patlıcanları közleyip kabuklarını soyduktan sonra porsiyonlayarak poşetlemektir.
5. Barbunya
Ayıklanmış taze barbunya, kışın işten veya dışarıdan geldiğinizde dondurucudan çıkarıp doğrudan tencereye aktarabileceğiniz en pratik ve besleyici akşam yemeği seçeneklerinden biridir.
Hazırlanışı:
Barbunyaları kabuklarından ayırarak tanelerine ulaştırın. Yaklaşık beş dakika kadar kaynar suda haşladıktan sonra süzün. Tamamen soğuyan barbunyaları kullanım miktarlarınıza göre buzdolabı poşetlerine paylaştırın.
6. Süt mısır
Eylül ayı, süt mısırların pazarlarda ve tezgahlarda bolca bulunduğu son zaman aralığıdır. Salatalarda, pilavlarda ve çorbalarda kullanmak için harika bir fırsattır.
Hazırlanışı:
Koçan halindeki mısırları kaynar suda haşlayın. Soğuduktan sonra tanelerini keskin bir bıçak yardımıyla koçandan sıyırın. Taneleri kilitli poşetlere doldurarak dondurucuya yerleştirin.
7. Taze otlar (Maydanoz, dereotu, nane)
Kışın küçük demetler halinde alınan yeşillikler buzdolabında kısa sürede bozulabilir ve israfa yol açabilir. Sezonda bolca alıp dondurmak bu sorunu kökten çözer.
Hazırlanışı:
Maydanoz, dereotu ve naneyi bol suyla yıkayıp nem kalmayacak şekilde tamamen kurutun. İnce ince kıydıktan sonra küçük saklama kaplarına veya poşetlere paylaştırın. Yemek pişirirken buzunu çözdürmeden doğrudan tencereye ekleyebilirsiniz.
KIŞ HAZIRLIĞINDA DONDURUCUYU DOĞRU KULLANMANIN PÜF NOKTALARI
Kışlık ürünlerin daha uzun süre ve düzenli şekilde kullanılabilmesi için paketleme aşamasına da özen göstermek gerekir.
- Ürünleri dondurmadan önce iyice temizleyin.
- Sebze ve otların üzerindeki fazla suyu tamamen giderin.
- Ürünleri tek seferde kullanacağınız miktarlarda porsiyonlayın.
- Poşetlerin içindeki havayı mümkün olduğunca çıkarın.
- Her paketin üzerine ürünün adını ve dondurucuya kaldırıldığı tarihi yazın.
- Daha önce hazırlanan ürünleri önce tüketmeye özen gösterin.
- Çözünen ürünleri yeniden dondurmak yerine ihtiyaç duyacağınız miktarlarda paketleyin.