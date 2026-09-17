Kışın pazara cebiniz yanmasın! Eylülde dondurucuya atmanız gereken 7 şey

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılırken mutfaklarda kış hazırlıkları da hız kazanıyor. Mevsiminde bol bulunan sebze ve otları uygun şekilde dondurucuya kaldırmak, kış aylarında yemek hazırlarken büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle domates, taze fasulye, patlıcan ve barbunya gibi ürünler doğru şekilde hazırlandığında uzun süre kullanılabiliyor. İşte Eylül ayında dondurucuya kaldırarak kış boyunca değerlendirebileceğiniz 7 ürün ve bilinmesi gereken ayrıntılar...

1. Domates (Rende veya küp doğranmış)

Yaz yemeklerinin ve soslarının ana bileşeni olan domates, Eylül ayında lezzetinin ve olgunluğunun zirvesine ulaşır. Kışın lezzetsiz ve yüksek fiyatlı domatesleri satın almak yerine bu dönemde hazırlık yapmak son derece kazançlıdır.

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra kullanım amacınıza göre küp şeklinde doğrayın ya da mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz bir rende elde edin. Hazırladığınız domatesleri yemeklik porsiyonlara ayırıp buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Poşetlerin havasını alarak düz bir şekilde dondurucuya dizin.