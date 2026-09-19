Kıtır kıtır atıştırmalık arayanlara: Ev yapımı mısır cipsi tarifi

Çıtır atıştırmalık sevenler için mısır cipsi, evde kısa sürede hazırlanabilen pratik tariflerden biri. Mısır unu ve beyaz unla hazırlanan hamur, nane, kekik, pul biber ve isteğe bağlı sarımsakla lezzetlendiriliyor. İncecik açılan hamur istenilen şekilde kesildikten sonra fırında kısa sürede pişirilerek kıtır kıtır bir cipse dönüşüyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz baharatlı mısır cipsi tarifi...
EV YAPIMI MISIR CİPSİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz un
- 1 su bardağı mısır unu
- 1/4 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı nane
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 3 diş sarımsak
- 1/2 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
EV YAPIMI MISIR CİPSİ YAPILIŞI
Beyaz un ve mısır ununu geniş bir kaba alın.
Nane, kekik ve pul biberi ekleyerek karıştırın.
Sarımsakları soyup rendeleyin ve unlu karışıma ilave edin.
Tuz ve zeytinyağını da kaba alıp bütün malzemeleri güzelce karıştırın.
Hamuru yoğurun: Suyu azar azar ekleyerek malzemeleri yoğurun.
Ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatıp yaklaşık 5 dakika dinlendirin.
Hamur dinlenirken fırını 200 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.
Dinlenen hamuru merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince şekilde açın.
Hamur yapışmadığı için açarken ekstra un kullanmanıza gerek yoktur.
Açtığınız hamuru bıçak veya kesici yardımıyla istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.
Hamur parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.
İnce hamur çabuk kızarabileceği için pişirme sırasında kontrollü olun.
Fırından çıkan mısır cipslerini kısa süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!