Kıtır kıtır atıştırmalık arayanlara: Ev yapımı mısır cipsi tarifi

Çıtır atıştırmalık sevenler için mısır cipsi, evde kısa sürede hazırlanabilen pratik tariflerden biri. Mısır unu ve beyaz unla hazırlanan hamur, nane, kekik, pul biber ve isteğe bağlı sarımsakla lezzetlendiriliyor. İncecik açılan hamur istenilen şekilde kesildikten sonra fırında kısa sürede pişirilerek kıtır kıtır bir cipse dönüşüyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz baharatlı mısır cipsi tarifi...