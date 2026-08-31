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Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı
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Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

31.08.2026 17:18:00
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Haber Merkezi
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Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

Hamburgerlerin, tacoların veya yüksek proteinli salataların başrol oyuncusu Jalapeño turşusunu evde yaparken en çok korkulan şey biberlerin erimesi veya o meşhur kıtırlığını kaybetmesidir. 5 püf noktasıyla enfes Jalapeño turşusu tarifi...

Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

KUSURSUZ SEÇİM VE "ALTIN ORAN" DİLİMLER

Püf Noktası: Turşunun erimemesi için biberlerin mutlaka sert, koyu yeşil ve pürüzsüz olanları seçilmelidir. Dilimlerin ne çok ince (erir ve lapalaşır) ne de çok kalın (sosu içine çekmez) olması gerekir. Yaklaşık yarım santimetrelik eşit kalınlıktaki halkalar, o meşhur kıtırlığın ilk sırrıdır. Acıyı azaltmak isterseniz, doğrama aşamasında çekirdeklerin bir kısmını ayıklayabilirsiniz.

Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

ASİT VE TATLILIĞIN DENGESİ: "SICAK SALAMURA"

Püf Noktası: Jalapeño turşusunda geleneksel soğuk kurma yerine sıcak salamura tekniği kullanılır. Su ve sirke (üzüm veya elma) karışımına mutlaka iyotsuz kaya tuzu eklenmelidir (iyotlu sofra tuzu biberleri yumuşatır). Bu karışıma eklenecek 1 tatlı kaşığı toz şeker, sirkenin keskinliğini kırarak biberin o kendine has meyvemsi acısının ön plana çıkmasını sağlar.

Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

BÜYÜLÜ RENK DEĞİŞİMİ VE "KISA ŞOKLAMA"

Püf Noktası: Biberler ocakta asla uzun süre kaynatılmamalıdır! Dilimleri kaynayan sosa atıp tencerenin altını derhal kapatın. Biberleri sadece 10-15 dakika bu sıcak sosun içinde, kendi halinde soğumaya bırakmak; hem mikrobiyolojik güvenliği sağlar hem de biberleri şoklayarak dokusunu mühürler.

Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

KAVANOZLAMA VE GURME AROMALAR

Püf Noktası: Turşunun uzun ömürlü olması için kavanozların ve kapakların mutlaka kaynatılarak sterilize edilmiş olması şarttır. Biberleri kavanoza çok fazla ezmeden, hafif boşluklar bırakarak yerleştirin. Aralarına eklenecek birkaç diş hafif ezilmiş sarımsak ve 1 çay kaşığı kişniş tohumu (veya tane karabiber), Meksika ruhunu kavanoza hapseden en önemli lezzet artırıcılardır.

Kıtır kıtır ve tam kıvamında kusursuz Jalapeño turşusu yapmanın 5 altın kuralı

HAVASIZ ORTAM (VAKUMLAMA) VE BEKLEYİŞ

Püf Noktası: Biberler kavanozlandıktan sonra, tencerede kalan sıcak sos kavanozun ağzına (biberlerin tamamen üzerini örtecek şekilde) kadar doldurulmalıdır. Hiç hava boşluğu kalmadığından emin olup, hiç kullanılmamış yeni bir kapağı "iki geri, bir ileri" tekniğiyle sıkıca kapatın ve kavanozu ters çevirin. Bu sıcak vakumlama işlemi sayesinde turşunuz, açılana kadar aylarca ilk günkü tazeliğini koruyacaktır.

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