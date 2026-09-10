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Kıyır kıyır Kavala kurabiyesi tarifi: Tam ölçülü, nefis lezzet

Kıyır kıyır Kavala kurabiyesi tarifi: Tam ölçülü, nefis lezzet

10.09.2026 15:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kıyır kıyır Kavala kurabiyesi tarifi: Tam ölçülü, nefis lezzet

Bademin nefis aroması ve pudra şekerinin eşlik ettiği Kavala kurabiyesi, kıyır kıyır dokusuyla çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden biri. Evde pastane lezzetinde Kavala kurabiyesi hazırlamak isteyenler için tarifin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları merak ediliyor.
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Kavala kurabiyesi, bol bademli ve kıyır kıyır dokusuyla çay ve kahve saatlerinin sevilen kurabiyeleri arasında yer alıyor. Özellikle pudra şekeriyle kaplanan ay şeklindeki görünümüyle dikkat çeken bu lezzet, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Kavala kurabiyesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ağızda dağılan Kavala kurabiyesi tarifi ve püf noktaları.

KAVALA KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı çiğ badem
  • 1 su bardağı un
  • 3 su bardağı un
  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Üzeri için pudra şekeri

KAVALA KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle çiğ bademleri rondodan geçirerek hafif iri parçalar halinde hazırlayın. Birkaç kaşık bademi iri şekilde ayırdıktan sonra kalan kısmını daha ince olacak şekilde çekebilirsiniz.

Bir tavaya 1 su bardağı unu ve bademleri alın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak un hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan karışımı başka bir kaba alarak tamamen soğumasını bekleyin.

Soğuyan bademli un karışımına kalan unu, oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla yaklaşık 1-1,5 santimetre kalınlığında açın. Ay şeklindeki kurabiye kalıbı veya bardak yardımıyla hamurdan parçalar kesin.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika, hafif renk alana kadar kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında soğuttuktan sonra bol miktarda pudra şekerine bulayın. Böylece klasik Kavala kurabiyesinin beyaz ve pudralı görünümünü elde edebilirsiniz.

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