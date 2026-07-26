Kızartmadan nefis sonuç: Airfryer'da mücver tarifi

Yaz aylarının en sevilen sebzelerinden kabakla hazırlanan mücver , Airfryer sayesinde çok daha hafif bir hale geliyor. Az yağ kullanılarak pişirilen Airfryer mücver, hem pratik hazırlanışı hem de çıtır dokusuyla öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra kahvaltı sofralarında da tercih ediliyor. İşte tam kıvamında Airfryer mücver tarifi...

AİRFRYER MÜCVER NASIL YAPILIR?

Kabakları rendeleyin ve üzerine biraz tuz serpip 10 dakika bekletin. Daha sonra avucunuzla sıkarak fazla suyunu iyice çıkarın.

Derin bir karıştırma kabında kabakları, yumurtaları, unu, ufalanmış beyaz peyniri, ince doğranmış dereotu, maydanoz ve taze soğanı ekleyin. Sarımsağı, kabartma tozunu ve baharatları ilave ederek karıştırın. Harç ne çok cıvık ne de çok sert olmalıdır.

Airfryer sepetini hafifçe yağlayın veya pişirme kâğıdı kullanın. Harçtan kaşık yardımıyla alıp küçük mücverler halinde yerleştirin. Üzerlerine fırça yardımıyla çok az zeytinyağı sürün.

Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve mücverleri 15-18 dakika pişirin. Pişirme süresinin yarısında mücverleri dikkatlice çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Altın sarısı renk aldığında Airfryer'dan çıkarıp sıcak servis edin.