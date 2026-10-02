Klasik balık tariflerini unutturan lezzet: Palamut köftesi tarifi

Balık sofralarında farklı bir tarif denemek isteyenler için palamut köftesi güzel bir seçenek sunuyor. Haşlanan palamutun ayıklanıp çeşitli malzemelerle yoğrulmasıyla hazırlanan köfteler, galeta ununa bulanarak kızartılıyor. Maydanoz, kuş üzümü, çam fıstığı ve tarçın ise tarife kendine özgü bir lezzet katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz palamut köftesinin malzemeleri ve yapılışı...
PALAMUT KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 büyük boy palamut
- 1 dilim bayat ekmek içi
- 1 küçük soğan
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı çam fıstığı
- 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım demet kıyılmış maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- 1 limonun suyu
- 3 yemek kaşığı galeta unu
Kızartmak için:
- 1 su bardağı zeytinyağı
PALAMUT KÖFTESİ YAPILIŞI
Palamutu temizleyip bol suyla yıkayın.
Tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Kılçıkları kolayca ayrılabilecek kıvama gelene kadar haşlayın.
Haşlanan palamutun suyunu süzün.
Derisini, kılçıklarını ve siyah etli kısımlarını temizleyerek kalan balık etini bir kaba alın.
Bayat ekmek içini hafifçe ıslatıp suyunu sıktıktan sonra balık etine ekleyin.
Soğanı rendeleyin ve fazla suyunu sıktıktan sonra karışıma ilave edin.
Yumurtayı da ekleyerek malzemeleri karıştırın.
Çam fıstığı, kuş üzümü, tarçın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun.
Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elinizle hafifçe yassılaştırarak köfte şekli verin.
Köfteleri galeta ununa bulayın.
Zeytinyağını tavada ısıtın.
Köfteleri tavaya alarak iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.
Fazla yağını almak için kısa süre kağıt havlu üzerinde bekletin ve sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!