Klasik balık tariflerini unutturan lezzet: Palamut köftesi tarifi

Balık sofralarında farklı bir tarif denemek isteyenler için palamut köftesi güzel bir seçenek sunuyor. Haşlanan palamutun ayıklanıp çeşitli malzemelerle yoğrulmasıyla hazırlanan köfteler, galeta ununa bulanarak kızartılıyor. Maydanoz, kuş üzümü, çam fıstığı ve tarçın ise tarife kendine özgü bir lezzet katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz palamut köftesinin malzemeleri ve yapılışı...