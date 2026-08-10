Klasik börekleri unutturan enfes Trakya lezzeti: Kapsız tarifi

Trakya mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden kapsız, bolca bahar otu ve yeşillikle hazırlanan ince ve çıtır bir pide çeşididir. Ispanak, pazı, taze soğan ve aromatik otlarla hazırlanan bu lezzet, özellikle bahar aylarında sofralara farklı bir tat katıyor. Peki, kapsız nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve pratik tarifi...
KAPSIZ TARİFİ
Malzemeler
- Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
Otlu harcı için:
- 1 bağ taze soğan
- 500 gram ıspanak
- 500 gram pazı
- 1 bağ ısırgan otu
- 1 bağ gelincik otu
- 1/2 bağ dereotu
- 10-12 yaprak taze nane
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Tuz
Üzeri için:
- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ
KAPSIZ YAPILIŞI
Tavaya sıvı yağı alın ve doğranmış taze soğanları orta ateşte kavurun.
İri doğradığınız ıspanak, pazı, ısırgan otu, gelincik otu, dereotu ve naneyi tavaya ekleyin.
Yeşillikler yumuşayıp suyunu çekmeye başlayınca tuz ve pul biberi ilave edin.
Harcı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Geniş bir kapta ılık su, tuz ve sıvı yağı karıştırın.
Un ve kabartma tozunu kontrollü şekilde ekleyerek çırpın.
Kek harcından biraz daha koyu kıvamda bir karışım elde edin.
Ilınan otlu harcı hamura ekleyip homojen şekilde karıştırın.
Yağlanmış fırın tepsisine karışımı en fazla iki parmak kalınlığında olacak şekilde yayın.
Daha parlak ve pürüzsüz bir yüzey için üzerine biraz sıvı yağ gezdirebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında üzeri ve altı güzelce kızarana kadar yaklaşık 1 saat pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp bir süre dinlendirin.
Kare dilimler halinde keserek servis edin.
Afiyet olsun!