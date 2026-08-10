Klasik börekleri unutturan enfes Trakya lezzeti: Kapsız tarifi

Trakya mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden kapsız, bolca bahar otu ve yeşillikle hazırlanan ince ve çıtır bir pide çeşididir. Ispanak, pazı, taze soğan ve aromatik otlarla hazırlanan bu lezzet, özellikle bahar aylarında sofralara farklı bir tat katıyor. Peki, kapsız nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve pratik tarifi...