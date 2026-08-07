Klasik lezzete fit dokunuş: Yulaf kepekli yağsız anne köftesi ve sebze sotesi tarifi...

Geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyen ancak günlük kalori limitlerine sadık kalmak isteyenler için, o meşhur anne köftesini en masum ve en temiz haliyle sayfamıza taşıyoruz! Ekmek içi yerine yulaf kepeğinin bağlayıcılığını kullandığımız, fırında kendi suyuyla pişen bu yağsız köfte, günlük protein ihtiyacınızı enfes bir tatla karşılıyor.

MALZEMELER

Fit Köfte Harcı İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış)

1 diş sarımsak (Ezilmiş)

2 yemek kaşığı yulaf kepeği (veya ince çekilmiş yulaf unu)

1 adet yumurta beyazı

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı kimyon, karabiber, tatlı toz biber ve tuz

Sebze Sotesi İçin:

1 adet kabak (Jülyen doğranmış)

1 adet havuç (Jülyen doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (İnce uzun doğranmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kasede kıymayı, suyu sıkılmış soğanı, sarımsağı, yulaf kepeğini, yumurta beyazını, maydanozu ve baharatları iyice özdeşleşene kadar (yaklaşık 10 dakika) yoğurun.

Harçtan kopardığınız parçalara yassı köfte şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, köfteler suyunu salıp çekene ve üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.

Köfteler fırındayken, geniş bir wok tavaya zeytinyağını alın. Isınan tavaya sırasıyla havuç, biber ve kabağı ekleyin. Sebzeleri çok fazla öldürmeden, diri (al dente) kalacak şekilde yüksek ateşte soteleyin.

Fırından çıkan sıcak ve pofuduk köfteleri, sotelediğiniz lif kaynağı sebzelerin üzerine yerleştirerek temiz içeriğin tadını çıkarın.