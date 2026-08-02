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Klasik lezzetin en özel hali: Çölyak dostu glütensiz lahmacun tarifi

Klasik lezzetin en özel hali: Çölyak dostu glütensiz lahmacun tarifi

2.08.2026 22:27:00
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Haber Merkezi
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Klasik lezzetin en özel hali: Çölyak dostu glütensiz lahmacun tarifi

Glüten tüketemeyenler veya glütensiz beslenmeyi tercih edenler için hazırlanan glütensiz lahmacun tarifi, klasik lezzetten ödün vermeden sofralara geliyor. Doğru un karışımı ve lezzetli iç harcıyla hazırlanan bu tarif, hem pratik hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.

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Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden lahmacun, glütensiz unlarla da kolayca hazırlanabiliyor. İncecik hamuru, bol baharatlı kıymalı harcı ve fırından çıkan çıtır dokusuyla glütensiz lahmacun, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan kişiler için lezzetli bir seçenek oluyor.

GLÜTENSİZ LAHMACUN İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

  • 2 su bardağı glütensiz un karışımı
  • 1 çay kaşığı ksantan gam (hazır un karışımında yoksa)
  • 1 paket instant maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yaklaşık 1 su bardağı ılık su

İç harcı için

  • 250 gram orta yağlı dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 orta boy domates
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon

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GLÜTENSİZ LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Maya, şeker ve ılık suyu karıştırıp 5 dakika bekletin.

Glütensiz un, tuz ve zeytinyağını ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı için soğan, domates, biber ve maydanozu rondodan geçirin.

Sebze karışımını kıyma, salça, zeytinyağı ve baharatlarla iyice yoğurun.

Mayalanan hamuru küçük bezelere ayırın ve iki yağlı kâğıt arasında ince şekilde açın.

Hazırlanan kıymalı harcı hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan lahmacunları maydanoz, sumaklı soğan ve limon dilimleriyle servis edin.

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