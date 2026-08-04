Klasik mantıya rakip oldu! Fırında pratik tepsi mantısı tarifi

Ev yapımı mantının en sevilen çeşitlerinden biri olan tepsi mantısı, klasik mantıya göre daha pratik hazırlanmasıyla öne çıkıyor. İncecik açılan hamurun kıymalı harçla buluştuğu, fırında nar gibi kızaran tepsi mantısı; üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Peki, tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte tam ölçülü tepsi mantısı tarifi ve püf noktaları...

TEPSİ MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağına yakın su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Servis için:

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Pul biber veya sumak

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak mantının hamurunu hazırlayın. Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta ve tuzu ekledikten sonra suyu azar azar ilave ederek sertçe bir hamur yoğurun.

Hamuru pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurun. Üzerini kapatarak yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin. Bu aşama hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

İç harcı hazırlamak için kuru soğanı ince ince doğrayın. Kıyma, soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatları bir kapta güzelce karıştırın.

Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Her bir bezeyi un serpilmiş tezgahta mümkün olduğunca ince olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.

Her kare hamurun ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan az miktarda koyun. Hamurların karşılıklı köşelerini birleştirerek mantı şeklini verin.

Hazırladığınız mantıları yağlanmış fırın tepsisine sıkışık şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

TEPSİ MANTISININ SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Mantılar fırında pişerken tereyağını tavada eritin. Salçayı ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından sıcak suyu ilave edip sosu kısa süre kaynatın.

Fırından çıkan mantıların üzerine hazırladığınız salçalı sosu gezdirin. Tepsiyi yeniden fırına vererek mantılar sosu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika daha pişirin.

TEPSİ MANTISI NASIL SERVİS EDİLİR?

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın. Fırından çıkan sıcak mantının üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Dilerseniz tereyağında kızdırılmış pul biber veya sumakla hazırladığınız sosu da üzerine ekleyebilirsiniz.

Tepsi mantısı, sıcak olarak servis edildiğinde çok daha lezzetli olur.