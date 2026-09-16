Klasik omleti unutun! Japon usulü tamagoyaki tarifi

Japon mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tamagoyaki, klasik omletten farklı hazırlanıyor. Yumurtalı karışımın tavaya ince katlar halinde dökülüp rulo şeklinde sarılmasıyla hazırlanan bu omlet, hem kahvaltıda hem de bento kutularında tüketiliyor. Hafif tatlı ve tuzlu aromasıyla öne çıkan tamagoyaki, birkaç temel malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor.

Japon omleti, Japonya'da tamagoyaki adıyla bilinen, yumurtanın ince katlar halinde pişirilip üst üste sarılmasıyla hazırlanan geleneksel bir omlettir. Genellikle dikdörtgen şeklinde bir tavada yapılır. Yumurtaya soya sosu, mirin ve bir miktar şeker eklenerek kendine özgü hafif tatlı-tuzlu lezzeti verilir.

JAPON OMLETİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı mirin

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

İsteğe bağlı: İnce doğranmış taze soğan veya nori parçaları

JAPON OMLETİ NASIL YAPILIR?

Yumurtaları bir kaseye kırın ve sarıları ile beyazları tamamen birleşene kadar hafifçe çırpın.

Soya sosu, mirin, şeker ve suyu ekleyerek karıştırın.

Karışımı süzgeçten geçirerek daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.

Yapışmaz tavayı orta-düşük ateşte ısıtın ve çok az yağ sürün.

Yumurtalı karışımdan tavayı ince bir tabaka kaplayacak kadar dökün.

Alt kısmı pişip üstü hafif nemli kaldığında spatulayla omleti bir kenardan diğerine doğru rulo şeklinde sarın.

Sardığınız ruloyu tavanın bir kenarına alın ve tavaya yeniden çok az yumurta karışımı dökün.

Yeni kat pişmeye başladığında önceki ruloyu üzerine doğru sarın.

Yumurtalı karışım bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Son ruloyu tavadan aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.