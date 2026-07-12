Klasik tarifleri unutturan lezzet: Çıtır makarna salatası tarifi

Klasik makarna salatasına farklı bir dokunuş yapmak isteyenlerin son dönemde favorisi haline gelen çıtır makarna salatası, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarda dikkat çekiyor. Haşlandıktan sonra fırında ya da airfryer'da kızartılan makarnalar, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla salataya bambaşka bir karakter kazandırıyor. İşte enfes çıtır makarna salatası tarifi...