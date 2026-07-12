Klasik tarifleri unutturan lezzet: Çıtır makarna salatası tarifi

Klasik makarna salatasına farklı bir dokunuş yapmak isteyenlerin son dönemde favorisi haline gelen çıtır makarna salatası, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarda dikkat çekiyor. Haşlandıktan sonra fırında ya da airfryer'da kızartılan makarnalar, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla salataya bambaşka bir karakter kazandırıyor. İşte enfes çıtır makarna salatası tarifi...
ÇITIR MAKARNA SALATASI TARİFİ
Malzemeler
Çıtır makarna için:
- 300 gram burgu veya penne makarna
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz
- Karabiber
Salata için:
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 adet salatalık
- 10-12 adet cherry domates
- 1 su bardağı mısır
- Bir avuç ince doğranmış dereotu
- Bir avuç ince doğranmış maydanoz
ÇITIR MAKARNA SALATASI YAPILIŞI
Makarnayı bol tuzlu suda al dente kıvamında haşlayın ve suyunu süzün.
Makarnayı zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.
Yağlı kağıt serili tepsiye yayın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.
İsterseniz airfryer'da 190 derecede yaklaşık 12-15 dakika da pişirebilirsiniz.
Yoğurt, mayonez ve rendelenmiş sarımsağı karıştırarak sosu hazırlayın.
Salatalık, domates, mısır, dereotu ve maydanozu geniş bir kaseye alın.
Soğuyan çıtır makarnaları sebzelerin üzerine ekleyin.
Hazırladığınız sosu ilave edip nazikçe karıştırın.
Üzerini dereotu, pul biber veya rendelenmiş parmesan peyniriyle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!