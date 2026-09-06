Klasik turşuları unutturan lezzet: Gavalı turşusu tarifi

Azerbaycan mutfağının sevilen lezzetlerinden gavalı turşusu, mürdüm eriğinin farklı bir şekilde değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. Eriklerin içi nane, maydanoz, sarımsak ve acı biberden oluşan aromatik bir harçla dolduruluyor, ardından sirke ve tuzlu suyla kavanozlara yerleştirilerek bekletiliyor. İşte sofralara farklı bir lezzet getiren gavalı turşusu tarifi...