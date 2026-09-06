Klasik turşuları unutturan lezzet: Gavalı turşusu tarifi

Azerbaycan mutfağının sevilen lezzetlerinden gavalı turşusu, mürdüm eriğinin farklı bir şekilde değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. Eriklerin içi nane, maydanoz, sarımsak ve acı biberden oluşan aromatik bir harçla dolduruluyor, ardından sirke ve tuzlu suyla kavanozlara yerleştirilerek bekletiliyor. İşte sofralara farklı bir lezzet getiren gavalı turşusu tarifi...
GAVALI TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler:
- 2 kilo mürdüm eriği
- 2 deste nane
- 2 deste maydanoz
- 500 gram sarımsak
- 500 gram acı biber
- 4 yemek kaşığı kaya tuzu
- Yeteri kadar sirke
- İçme suyu
Gavalı turşusu yapılışı
Mürdüm eriklerini bol suyla güzelce yıkayın.
Her bir eriğin üzerine bıçakla hafif bir kesik atın.
Nane, maydanoz, sarımsak ve acı biberleri ince ince doğrayarak iç harcı hazırlayın.
Hazırladığınız harçtan eriklerin içindeki kesik bölümlere doldurun.
İçleri doldurulan mürdüm eriklerini temiz ve kuru kavanozlara mümkün olduğunca sıkı şekilde yerleştirin.
Kaya tuzunu ve sirkeyi kavanozlara ekleyin.
Kavanozların kalan kısmını içme suyuyla tamamlayın.
Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve serin, güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 1-2 hafta bekletin.
Yeterince bekleyen gavalı turşusunu servis ederek tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun!