Klasiklerden sıkılanlara uzak doğu rüzgarı: Meşhur Kore sokak tostu tarifi...

Omletten, krepten veya standart peynir-zeytin ikilisinden sıkılıp güne yepyeni ve heyecan verici bir lezzetle başlamak isteyenler için harika bir alternatif! Uzak Doğu'nun sokak lezzetlerini mutfağında denemeyi sevenlerin favorisi olacak bu meşhur tost; incecik kıyılmış lahanası, nefis sebzeli yumurtası ve hafif tatlı-tuzlu uyumuyla kahvaltı rutininize resmen sınıf atlatacak. Üstelik hazırlaması sadece 10 dakika!

MALZEMELER

2 dilim kalın tost ekmeği

1 yemek kaşığı tereyağı (Ekmekleri kızartmak için)

Sebzeli Omlet Harcı İçin:

1 küçük kase incecik kıyılmış beyaz lahana

Yarım adet havuç (Rendelenmiş)

2-3 dal ince doğranmış taze soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

İç Katmanları ve Sosu İçin:

1 çay kaşığı esmer şeker (Orijinal lezzet için en önemli dokunuş)

1 dilim kaşar peyniri veya çedar

1 dilim dana jambon veya hindi füme

1'er tatlı kaşığı ketçap ve mayonez

ADIM ADIM YAPILIŞI

İncecik kıyılmış lahanayı, rendelenmiş havucu ve taze soğanı derin bir karıştırma kabına alın. Üzerine yumurtaları kırıp tuz ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeler birbirine karışana kadar çatal yardımıyla iyice çırpın.

Geniş bir tavada tereyağının yarısını eritin. Tost ekmeklerini tavaya alıp arkalı önlü nar gibi kızarana kadar ısıtın. (Tereyağında kızarmış ekmek bu tostun kalbidir). Kızaran ekmekleri kenara alın.

Aynı tavaya kalan tereyağını ekleyin. Hazırladığınız sebzeli yumurta harcını tavaya dökün. Pişerken bir spatula yardımıyla omletin kenarlarını içe doğru iterek, tost ekmeğinizin boyutlarında kare veya dikdörtgen bir şekil almasını sağlayın. Omleti arkalı önlü güzelce pişirin.

Kızaran ekmeklerden birini tezgaha alın. Üzerine sıcak sebzeli omleti yerleştirin.

Omletin üzerine o meşhur Uzak Doğu dokunuşu olan esmer şekeri hafifçe ve eşit bir şekilde serpin. (Tatlı-tuzlu uyumu bu noktada başlıyor).

Şekerin üzerine peynir dilimini ve jambonu yerleştirin. Ketçap ve mayonezi zikzak çizerek sıkın. Diğer kızarmış ekmeği üzerine kapatın.

Tostu ortadan ikiye, çapraz şekilde keserek dumanı tüterken sıcak sıcak servis yapın.