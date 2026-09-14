Klasiklere meydan okuyan dokunuş: Köz sarımsaklı ve isli peynirli gurme fırın makarna tarifi...

Fırın makarna, akşam yemeklerinin kurtarıcısı ve sofraların en doyurucu klasiklerinden biridir. Ancak standart beşamel sos ve erimiş kaşar ikilisi, ne kadar lezzetli olsa da bir süre sonra tekdüzeleşebilir. İşte tam bu noktada, mutfak dinamiklerini değiştiren ufak ama sarsıcı dokunuşlar devreye giriyor. Sosun içine karışan ve fırında kendi suyuyla karamelize olmuş sarımsağın o yoğun, tatlı aroması; İsli Çerkez peynirinin damakta bıraktığı o tütsülenmiş gurme iz ve en üstte peynirin yumuşaklığına tezat oluşturan zeytinyağlı çıtır ekmek kırıntısı... İçi akışkan ve ipeksi, dışı ise altın rengi gevrek bir zırhla kaplı bu orijinal reçete, fırın makarna ezberlerini tamamen bozmaya geliyor.

MALZEMELER

Temel Şölen:

1 paket fırın makarna (İçi delikli kalın uzun makarna veya kalem penne)

Haşlama suyuna deniz tuzu

Orijinal Beşamel (Gizli Kahraman):

1 baş bütün sarımsak (Közlenmek üzere)

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ve 2 tepeleme yemek kaşığı un

3,5 - 4 su bardağı soğuk süt

Çay kaşığının ucuyla taze çekilmiş muskat cevizi rendesi (Beşamelin olmazsa olmazı)

1'er çay kaşığı tuz ve taze çekilmiş beyaz biber (veya karabiber)

Gurme Peynir Harmanı:

1,5 su bardağı taze kaşar veya mozarella rendesi (Kusursuz sünme için)

1 su bardağı İsli Çerkez Peyniri veya füme peynir rendesi (Orijinal derinlik için)

Çıtır Zırh (Pangrattato) İçin:

4 yemek kaşığı Panko (Japon ekmek kırıntısı) veya rondodan geçirilmiş kurutulmuş bayat ekmek içi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Çeyrek çay kaşığı toz kırmızı biber ve kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Bütün bir baş sarımsağın tepe kısmını (dişlerin ucu görünecek şekilde) bıçakla kesin. Üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatıp alüminyum folyoya sıkıca sarın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika, içi lokum gibi yumuşayana kadar közleyin. Fırından alıp hafif ılıdığında, altından sıkarak püre halindeki tatlımsı köz sarımsakları bir kaseye çıkarın.

Makarnaları bol tuzlu kaynar suda, paket üzerinde yazan süreden tam 3 dakika daha az haşlayın. Fırında sosla da pişecekleri için diri kalmaları (al dente) şarttır. Haşlanan makarnaları süzün ama kesinlikle soğuk sudan geçirmeyin; nişastası üzerinde kalmalı ki sosu içine hapsetsin.

Geniş bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip, kokusu çıkana kadar (rengini döndürmeden) orta ateşte kavurun. Çırpıcıyla sürekli karıştırarak soğuk sütü azar azar ekleyin. Sos koyulaşıp ipeksi bir kıvam aldığında ocaktan alın. İçine hazırladığınız köz sarımsak püresini, muskat rendesini, tuzu, biberi ve isli peynirin yarısını ekleyip peynir eriyene kadar sıcağıyla karıştırın.

Süzülmüş sıcak makarnaları, hazırladığınız bu köz sarımsaklı ve isli peynirli sıcak beşamel sosla derin bir kapta iyice harmanlayın. Makarnaların içi dışı bu lüks sosa bulanmalı.

Soslu makarnayı tereyağı ile yağlanmış geniş bir borcama dökün ve üzerini düzleyin. Kalan kaşar ve isli peynir karışımını yemeğin üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpin. Ayrı bir ufak kasede panko (ekmek kırıntısı), zeytinyağı ve baharatları elinizle ufalayarak karıştırın. Bu yağlı kırıntıyı da peynirlerin üzerine serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzeri nar gibi kızarıp kırıntılar çıtır çıtır olana kadar yaklaşık 25-30 dakika fırınlayın. Altın Kural: Fırından çıkan makarnayı asla hemen kesmeyin! Dağılmaması ve kalıp gibi çıkması için oda sıcaklığında en az 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.