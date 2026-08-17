Köftenin yanına en çok o yakışıyor! Antalya piyazı tarifi

Klasik piyazdan farklı olarak tahinli tarator sosuyla hazırlanan Antalya piyazı, yöresel mutfağın en sevilen tariflerinden biri. Fasulyenin yumuşak dokusu, tahinin yoğun aroması ve limonun ferahlatıcı lezzeti bir araya gelerek ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Evde kolayca hazırlanabilen Antalya piyazını siz de sofralarınızda deneyebilirsiniz.

ANTALYA PİYAZI MALZEMELERİ

Piyaz için

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 adet haşlanmış yumurta

Tahinli sosu için

4 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Tuz

Kimyon

Pul biber

ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp tencereye alın ve yumuşayana kadar haşlayın. Fasulyelerin dağılmamasına dikkat edin.

Haşlanan fasulyelerin bir kısmını ayrı bir kaba alın ve çatalla hafifçe ezin. Üzerine tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, sirke, zeytinyağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Sosun kıvamını açmak için suyu azar azar ilave ederek karıştırın.

Hazırladığınız tahinli sosu kalan fasulyelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın. Piyazı servis tabağına alın.

Domatesleri ve yeşil biberleri doğrayarak üzerine yerleştirin. İnce kıyılmış maydanoz ve piyazlık doğranmış soğanı ekleyin. Haşlanmış yumurtaları dilimleyerek piyazın üzerine yerleştirin.

Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirip pul biber serpin. Antalya piyazını dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.