Kömür ateşinin en sevilen lezzeti: MasterChef mangalda köfte tarifi

Yaz sofralarının ve pikniklerin vazgeçilmezlerinden mangalda köfte, közlenmiş sebzeler ve taze salatayla buluştuğunda doyurucu bir ziyafete dönüşüyor. İyi yoğrulmuş köfte harcının dinlendirilmesi ve kömür ateşinde kontrollü şekilde pişirilmesi, köftelerin hem dağılmadan kızarmasını hem de içinin yumuşak kalmasını sağlıyor. İşte mangalda köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
MANGALDA KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kilogram kıyma
- 1 adet soğan
- 2-3 diş ezilmiş sarımsak
- 1,5 çay bardağı galeta unu
- 1/2 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tuz
MANGALDA KÖFTE YAPILIŞI
Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.
Üzerine rendelenip suyu sıkılmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyin.
Galeta unu ve suyu da ilave ederek harcı yaklaşık 8-10 dakika boyunca iyice yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yassı köfte şekli verin.
Şekillendirdiğiniz köfteleri buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Bu aşama köftelerin mangalda dağılmasını önlemeye yardımcı olur.
Mangalda kömürlerin kor haline gelmesini bekleyin.
Köfteleri kızgın ızgaraya yerleştirip iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.
Dışı kızarıp içi tamamen piştiğinde mangalda köfteleri sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!