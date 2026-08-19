Kömür ateşinin en sevilen lezzeti: MasterChef mangalda köfte tarifi

Yaz sofralarının ve pikniklerin vazgeçilmezlerinden mangalda köfte, közlenmiş sebzeler ve taze salatayla buluştuğunda doyurucu bir ziyafete dönüşüyor. İyi yoğrulmuş köfte harcının dinlendirilmesi ve kömür ateşinde kontrollü şekilde pişirilmesi, köftelerin hem dağılmadan kızarmasını hem de içinin yumuşak kalmasını sağlıyor. İşte mangalda köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...