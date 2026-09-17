Konserveniz patlamasın! Kapağı şişmeyen kışlık sos ve domates tarifi

Yazın en lezzetli domateslerini kış aylarına taşımak isteyenler, domates sosu ve konserve hazırlığına başladı. Ancak kavanozların doğru şekilde doldurulmaması, uygun ısıl işlem uygulanmaması veya saklama koşullarının yanlış olması ürünün bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca lezzetli bir sos hazırlamak değil, güvenli bir kavanozlama yöntemi uygulamak da önem taşıyor.

KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL YAPILIR?

Domatesleri bol suyla yıkayın. İsterseniz kabuklarını soymak için domateslerin alt kısmına küçük bir çizik atıp kısa süre kaynar suda bekletebilirsiniz. Ardından kabuklarını kolayca soyup doğrayın.

Doğranmış domatesleri geniş ve temiz bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Domatesler suyunu bırakıp yumuşamaya başladığında isteğe bağlı olarak kapya biber ve sarımsak ekleyebilirsiniz.

Karışımı kıvam alana kadar kaynatın. Sosun fazla sulu kalmaması için suyunun önemli bir bölümünün buharlaşması gerekir. Ancak yalnızca “çok kaynatmak” ürünün güvenli konserve olduğu anlamına gelmez.

Son aşamada tuz ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

DOMATES KONSERVESİNDE EN ÖNEMLİ NOKTA: GÜVENLİ KAVANOZLAMA

Evde hazırlanan domates ürünlerinde botulizm gibi ciddi gıda zehirlenmesi riskleri nedeniyle yalnızca kapağın vakum yapmasına güvenilmemelidir. Domateslerin asitliği de çeşide ve olgunluğa göre değişebildiğinden, güvenilir konserve yöntemlerine uyulması gerekir.

Güvenli ev konserveciliği rehberlerinde domateslerin kavanozlanmasında uygun miktarda asit ilavesi ve önerilen ısıl işlem sürelerine uyulması tavsiye edilir.

Bu nedenle limon suyu veya sitrik asit gibi asitlerin miktarını göz kararı değiştirmek yerine, güvenilir bir ev konserveciliği tarifindeki ölçülere aynen uyulması daha güvenlidir.