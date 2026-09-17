Konserveniz patlamasın! Kapağı şişmeyen kışlık sos ve domates tarifi

Yazın en lezzetli domateslerini kış aylarına taşımak isteyenler, domates sosu ve konserve hazırlığına başladı. Ancak kavanozların doğru şekilde doldurulmaması, uygun ısıl işlem uygulanmaması veya saklama koşullarının yanlış olması ürünün bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca lezzetli bir sos hazırlamak değil, güvenli bir kavanozlama yöntemi uygulamak da önem taşıyor.
KIŞLIK DOMATES SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 5 kilogram olgun domates
- 2 yemek kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- İsteğe göre 2-3 adet kapya biber
- İsteğe göre 3-4 diş sarımsak
- İsteğe göre karabiber veya pul biber
KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL YAPILIR?
Domatesleri bol suyla yıkayın. İsterseniz kabuklarını soymak için domateslerin alt kısmına küçük bir çizik atıp kısa süre kaynar suda bekletebilirsiniz. Ardından kabuklarını kolayca soyup doğrayın.
Doğranmış domatesleri geniş ve temiz bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Domatesler suyunu bırakıp yumuşamaya başladığında isteğe bağlı olarak kapya biber ve sarımsak ekleyebilirsiniz.
Karışımı kıvam alana kadar kaynatın. Sosun fazla sulu kalmaması için suyunun önemli bir bölümünün buharlaşması gerekir. Ancak yalnızca “çok kaynatmak” ürünün güvenli konserve olduğu anlamına gelmez.
Son aşamada tuz ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.
DOMATES KONSERVESİNDE EN ÖNEMLİ NOKTA: GÜVENLİ KAVANOZLAMA
Evde hazırlanan domates ürünlerinde botulizm gibi ciddi gıda zehirlenmesi riskleri nedeniyle yalnızca kapağın vakum yapmasına güvenilmemelidir. Domateslerin asitliği de çeşide ve olgunluğa göre değişebildiğinden, güvenilir konserve yöntemlerine uyulması gerekir.
Güvenli ev konserveciliği rehberlerinde domateslerin kavanozlanmasında uygun miktarda asit ilavesi ve önerilen ısıl işlem sürelerine uyulması tavsiye edilir.
Bu nedenle limon suyu veya sitrik asit gibi asitlerin miktarını göz kararı değiştirmek yerine, güvenilir bir ev konserveciliği tarifindeki ölçülere aynen uyulması daha güvenlidir.
KAVANOZ KAPAĞI NEDEN ŞİŞER?
Kavanoz kapağının şişmesi, içeride gaz oluşumuna ve ürünün bozulmuş olabileceğine işaret edebilir.
Şişmiş, sızdıran, köpüren, kötü kokan veya açıldığında anormal şekilde gaz çıkaran konserveler tadına bakılarak kontrol edilmemelidir. Şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerekir.
Özellikle kapak şişmişse “bir kez daha kaynatıp tüketirim” yaklaşımı güvenli kabul edilmemelidir.
KAVANOZLARIN KAPAĞI NEDEN TUTMAZ?
Kapağın vakum oluşturmamasının farklı nedenleri olabilir. Kavanoz ağzında sos kalması, kapağın hasarlı olması, uygun olmayan kapak kullanılması veya kavanozun doğru şekilde işleme tabi tutulmaması bunlardan bazılarıdır.
Bu nedenle kavanozları doldurmadan önce kapak ve kavanozların durumunu kontrol etmek, kavanoz ağzını temiz bırakmak ve üreticinin önerdiği kapakları kullanmak önemlidir.
KIŞLIK DOMATES KONSERVESİ NASIL SAKLANIR?
Uygun şekilde hazırlanıp güvenli yöntemle işlenen kavanozlar serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza edilmelidir.
Saklanan kavanozlar zaman zaman kontrol edilmeli; kapakta şişme, sızıntı, küflenme veya başka bozulma belirtileri görülürse ürün tüketilmemelidir.
Açılan kavanoz ise buzdolabında saklanmalı ve uygun sürede tüketilmelidir.
Kapağı şişmeyen konserve için püf noktaları
Sadece sağlam ve uygun kavanozlar kullanın.
Kavanoz ve kapakları temiz tutun.
Kavanoz ağzının kapanmadan önce temiz olduğundan emin olun.
Güvenilir bir konserve tarifindeki asitlik ve ısıl işlem talimatlarını değiştirmeyin.
Kavanozları önerilen dolum seviyesine kadar doldurun.
İşlem sonrasında kavanozları uygun koşullarda saklayın.
Şişmiş veya şüpheli görünen konserveleri tüketmeyin.