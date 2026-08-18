Kore mutfağından çıtır bir lezzet: Patates pankeki tarifi

Kore mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biri olan Gamja Jeon, az sayıda malzemeyle hazırlanan pratik bir patates pankekidir. Rendelenmiş patates ve soğanın havuç, taze soğan ve nişastayla buluştuğu bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya geliyor. Dışı kızarmış ve çıtır, içi ise yumuşak olan Kore usulü patates pankeki, özellikle soya sosuyla servis edildiğinde farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Gamja Jeon tarifi ve malzemeleri...