Kore mutfağından çıtır bir lezzet: Patates pankeki tarifi

Kore mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biri olan Gamja Jeon, az sayıda malzemeyle hazırlanan pratik bir patates pankekidir. Rendelenmiş patates ve soğanın havuç, taze soğan ve nişastayla buluştuğu bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya geliyor. Dışı kızarmış ve çıtır, içi ise yumuşak olan Kore usulü patates pankeki, özellikle soya sosuyla servis edildiğinde farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Gamja Jeon tarifi ve malzemeleri...
PATATES PANKEKİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- Yarım adet havuç
- 3 adet taze soğan
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Servisi için:
- 3 yemek kaşığı soya sosu
PATATES PANKEKİ YAPILIŞI
Patates ve soğanı ince şekilde rendeleyin.
Rendelenen karışımın fazla suyunu hafifçe süzüp geniş bir kaba alın.
İnce doğranmış veya rendelenmiş havuç ile taze soğanı ekleyip karıştırın.
Mısır nişastasını ilave ederek tüm malzemeleri iyice harmanlayın.
Yapışmaz tavayı kısık ateşte ısıtıp sıvı yağı ekleyin.
Hazırladığınız karışımı tavaya aktarın ve kaşıkla bastırarak ince bir şekilde yayın.
Alt yüzü iyice kızardıktan sonra geniş bir tabak yardımıyla pankeki dikkatlice ters çevirin.
Diğer tarafını da kızarana kadar pişirin.
Her iki tarafı çıtır hale gelen patates pankekini dilimleyerek soya sosuyla birlikte servis edin.
Afiyet olsun!