Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki

Seul sokaklarının ve gece pazarlarının vazgeçilmezi olan Tteokbokki, tatlı, acı ve umami lezzetlerin muazzam bir dengesini sunar. Yemeğin ruhu; çiğnendikçe ağızda hoş bir esneklik bırakan lokum kıvamındaki pirinç keklerinin, kaynadıkça koyulaşan aromatik ve yapışkan acı sosu sünger gibi içine çekmesinde saklıdır.
TTEOKBOKKI TARİFİ
Malzemeler
- 350 gram silindir Kore pirinç keki (Garaetteok / Tteokbokki tteok)
- 150 gram Kore balık keki (Eomuk / Odeng - üçgen kesilmiş)
- 2 su bardağı hamsi/yosun et suyu (Dashi - veya hafif tavuk/sebze suyu)
- 2 yemek kaşığı Kore acı biber salçası (Gochujang)
- 1 yemek kaşığı Kore acı pul biberi (Gochugaru)
- 1 yemek kaşığı esmer şeker veya bal
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 2 diş sarımsak (ince ezilmiş)
- 2 dal taze soğan (iri parmak boyunda doğranmış)
- 2 adet haşlanmış katı yumurta
- 1 tatlı kaşığı susam yağı ve kavrulmuş susam taneleri
Yapılışı
- Sert veya dondurulmuş pirinç keklerini ılık suda 10-15 dakika bekletip yumuşatın ve süzün.
- Bir kasede Gochujang salçasını, Gochugaru pul biberini, şekeri, soya sosunu ve ezilmiş sarımsağı pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Geniş bir tavaya veya sığ tencereye et suyunu dökün. Hazırladığınız acı sos harcını ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Kaynayan sosun içine yumuşatılmış pirinç keklerini ve doğranmış balık keklerini atın.
- Orta ateşte, pirinç kekleri sosu emip yumuşayana ve sos koyu, yapışkan bir kıvam alana kadar yaklaşık 8-10 dakika karıştırarak kaynatın.
- Doğranmış taze soğanları ve haşlanmış yumurtaları ekleyip 2 dakika daha tıkırdatın. Ocaktan almadan önce üzerine susam yağı gezdirin.