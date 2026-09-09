Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki

Seul sokaklarının ve gece pazarlarının vazgeçilmezi olan Tteokbokki, tatlı, acı ve umami lezzetlerin muazzam bir dengesini sunar. Yemeğin ruhu; çiğnendikçe ağızda hoş bir esneklik bırakan lokum kıvamındaki pirinç keklerinin, kaynadıkça koyulaşan aromatik ve yapışkan acı sosu sünger gibi içine çekmesinde saklıdır.

TTEOKBOKKI TARİFİ

Malzemeler

350 gram silindir Kore pirinç keki (Garaetteok / Tteokbokki tteok)

150 gram Kore balık keki (Eomuk / Odeng - üçgen kesilmiş)

2 su bardağı hamsi/yosun et suyu (Dashi - veya hafif tavuk/sebze suyu)

2 yemek kaşığı Kore acı biber salçası (Gochujang)

1 yemek kaşığı Kore acı pul biberi (Gochugaru)

1 yemek kaşığı esmer şeker veya bal

1 yemek kaşığı soya sosu

2 diş sarımsak (ince ezilmiş)

2 dal taze soğan (iri parmak boyunda doğranmış)

2 adet haşlanmış katı yumurta

1 tatlı kaşığı susam yağı ve kavrulmuş susam taneleri

Yapılışı