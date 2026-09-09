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Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki

Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki

9.09.2026 15:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki

Silindir şeklindeki silksi pirinç keklerinin (Tteok); acı biber salçası (Gochujang), soya sosu, sarımsak ve et suyuyla hazırlanan koyu sos içinde kaynatılıp balık keki (Eomuk) ve taze soğanla sunulduğu Kore'nin ikonik sokak lezzetidir.
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Seul sokaklarının ve gece pazarlarının vazgeçilmezi olan Tteokbokki, tatlı, acı ve umami lezzetlerin muazzam bir dengesini sunar. Yemeğin ruhu; çiğnendikçe ağızda hoş bir esneklik bırakan lokum kıvamındaki pirinç keklerinin, kaynadıkça koyulaşan aromatik ve yapışkan acı sosu sünger gibi içine çekmesinde saklıdır.

TTEOKBOKKI TARİFİ

Malzemeler

  • 350 gram silindir Kore pirinç keki (Garaetteok / Tteokbokki tteok)
  • 150 gram Kore balık keki (Eomuk / Odeng - üçgen kesilmiş)
  • 2 su bardağı hamsi/yosun et suyu (Dashi - veya hafif tavuk/sebze suyu)
  • 2 yemek kaşığı Kore acı biber salçası (Gochujang)
  • 1 yemek kaşığı Kore acı pul biberi (Gochugaru)
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker veya bal
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 diş sarımsak (ince ezilmiş)
  • 2 dal taze soğan (iri parmak boyunda doğranmış)
  • 2 adet haşlanmış katı yumurta
  • 1 tatlı kaşığı susam yağı ve kavrulmuş susam taneleri

Yapılışı

  1. Sert veya dondurulmuş pirinç keklerini ılık suda 10-15 dakika bekletip yumuşatın ve süzün.
  2. Bir kasede Gochujang salçasını, Gochugaru pul biberini, şekeri, soya sosunu ve ezilmiş sarımsağı pürüzsüz olana kadar çırpın.
  3. Geniş bir tavaya veya sığ tencereye et suyunu dökün. Hazırladığınız acı sos harcını ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakın.
  4. Kaynayan sosun içine yumuşatılmış pirinç keklerini ve doğranmış balık keklerini atın.
  5. Orta ateşte, pirinç kekleri sosu emip yumuşayana ve sos koyu, yapışkan bir kıvam alana kadar yaklaşık 8-10 dakika karıştırarak kaynatın.
  6. Doğranmış taze soğanları ve haşlanmış yumurtaları ekleyip 2 dakika daha tıkırdatın. Ocaktan almadan önce üzerine susam yağı gezdirin.
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