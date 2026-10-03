Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki

Doğu Asya mutfağının en ikonik konfor yemeklerinden biri olan Tteokbokki, pirinç kekinin sunduğu o benzersiz lokumsu, elastik doku ile acı, tatlı ve umami dengeli sosun muazzam uyumuna dayanır.

TTEOKBOKKI TARİFİ

Malzemeler

350 g Kore pirinç keki (Tteok / silindir formda)

100 g Kore balık keki (Eomuk veya Odeng, üçgen kesilmiş)

2 adet haşlanmış yumurta

2 dal taze soğan (iri doğranmış)

2,5 su bardağı su veya dashi/sebze suyu

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore fermente acı biber salçası)

1 yemek kaşığı Gochugaru (Kore acı toz biberi veya acı pul biber)

1 yemek kaşığı soya sosu

1,5 yemek kaşığı esmer şeker veya bal/esmer pirinç şurubu

2 diş sarımsak (ince ezilmiş)

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Taze soğan dilimleri

Yapılışı