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Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki

Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki

3.10.2026 16:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki

Silindir şeklindeki çiğnenesi Kore pirinç keklerinin (tteok); dashi (yosun-balık) suyu, fermente biber salçası (gochujang), acı toz biber (gochugaru), sarımsak ve tatlımsı özel sosla demlenip balık kekleri (eomuk) ve haşlanmış yumurtayla buluştuğu ipeksi, acı-tatlı bir sokak klasiği.

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Doğu Asya mutfağının en ikonik konfor yemeklerinden biri olan Tteokbokki, pirinç kekinin sunduğu o benzersiz lokumsu, elastik doku ile acı, tatlı ve umami dengeli sosun muazzam uyumuna dayanır.

TTEOKBOKKI TARİFİ

Malzemeler

  • 350 g Kore pirinç keki (Tteok / silindir formda)
  • 100 g Kore balık keki (Eomuk veya Odeng, üçgen kesilmiş)
  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • 2 dal taze soğan (iri doğranmış)
  • 2,5 su bardağı su veya dashi/sebze suyu
  • 2 yemek kaşığı Gochujang (Kore fermente acı biber salçası)
  • 1 yemek kaşığı Gochugaru (Kore acı toz biberi veya acı pul biber)
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 1,5 yemek kaşığı esmer şeker veya bal/esmer pirinç şurubu
  • 2 diş sarımsak (ince ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
  • Taze soğan dilimleri

Yapılışı

  1. Sertleşmiş veya dondurulmuş pirinç keklerini pişirmeden önce yumuşaması için ılık suda 10-15 dakika bekletin, ardından süzün.
  2. Geniş ve yayvan bir tavaya suyu (veya dashi suyunu) alın. İçine Gochujang salçasını, Gochugaru toz biberini, soya sosunu, şekeri ve ezilmiş sarımsağı ekleyip çırpıcıyla pürüzsüzleşene kadar karıştırın.
  3. Soslu suyu orta-yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca süzdüğünüz pirinç keklerini tavaya ekleyin.
  4. Ocağın altını orta dereceye getirin. Pirinç kekleri sosu emip yumuşayana ve sos kıvam alıp koyulaşana kadar yaklaşık 7-8 dakika karıştırarak pişirin.
  5. Üçgen kesilmiş balık keklerini, iri doğranmış taze soğanları ve soyulmuş haşlanmış yumurtaları tavaya ilave edin.
  6. Sos, pirinç keklerinin üzerine yapışan parlak, ağdalı ve ipeksi bir kıvama gelene kadar 3-4 dakika daha kısık ateşte demlendirin.
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