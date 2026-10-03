Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki

Doğu Asya mutfağının en ikonik konfor yemeklerinden biri olan Tteokbokki, pirinç kekinin sunduğu o benzersiz lokumsu, elastik doku ile acı, tatlı ve umami dengeli sosun muazzam uyumuna dayanır.
TTEOKBOKKI TARİFİ
Malzemeler
- 350 g Kore pirinç keki (Tteok / silindir formda)
- 100 g Kore balık keki (Eomuk veya Odeng, üçgen kesilmiş)
- 2 adet haşlanmış yumurta
- 2 dal taze soğan (iri doğranmış)
- 2,5 su bardağı su veya dashi/sebze suyu
- 2 yemek kaşığı Gochujang (Kore fermente acı biber salçası)
- 1 yemek kaşığı Gochugaru (Kore acı toz biberi veya acı pul biber)
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1,5 yemek kaşığı esmer şeker veya bal/esmer pirinç şurubu
- 2 diş sarımsak (ince ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- Taze soğan dilimleri
Yapılışı
- Sertleşmiş veya dondurulmuş pirinç keklerini pişirmeden önce yumuşaması için ılık suda 10-15 dakika bekletin, ardından süzün.
- Geniş ve yayvan bir tavaya suyu (veya dashi suyunu) alın. İçine Gochujang salçasını, Gochugaru toz biberini, soya sosunu, şekeri ve ezilmiş sarımsağı ekleyip çırpıcıyla pürüzsüzleşene kadar karıştırın.
- Soslu suyu orta-yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca süzdüğünüz pirinç keklerini tavaya ekleyin.
- Ocağın altını orta dereceye getirin. Pirinç kekleri sosu emip yumuşayana ve sos kıvam alıp koyulaşana kadar yaklaşık 7-8 dakika karıştırarak pişirin.
- Üçgen kesilmiş balık keklerini, iri doğranmış taze soğanları ve soyulmuş haşlanmış yumurtaları tavaya ilave edin.
- Sos, pirinç keklerinin üzerine yapışan parlak, ağdalı ve ipeksi bir kıvama gelene kadar 3-4 dakika daha kısık ateşte demlendirin.