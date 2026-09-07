Kore sokaklarından kahvaltı sofrasına: Tatlı ve tuzlunun kusursuz uyumu Gilgeori tostu...

Klasik tostları unutturacak, Kore sokaklarının o meşhur Gilgeori (Sokak) Tostu, tereyağında kızarmış kalın ekmekleri ve içindeki çıtır sebzeli omletiyle tatlı-tuzlu dengesinin zirvesi. Üstelik diyet listeleri de kalori hesabı da tamamen devre dışı!

MALZEMELER

2 dilim kalın kesilmiş tost ekmeği (Tercihen brioche veya sütlü ekmek)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (Ekmekleri kızartmak için)

Sebzeli Omlet İçin:

2 adet yumurta

1 su bardağı çok ince (kıl gibi) kıyılmış beyaz lahana

Yarım adet incecik rendelenmiş havuç

2 dal ince kıyılmış taze yeşil soğan

1 çimdik tuz

Katmanlar İçin:

ince uzun kesilmiş sosis

1 dilim cheddar veya taze kaşar peyniri

Altın Dokunuş: 1 tatlı kaşığı toz şeker (Bu tostun imza lezzetidir, kesinlikle atlanmamalı!)

Ketçap ve mayonez

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. İçine incecik doğranmış lahana, rendelenmiş havuç, yeşil soğan ve çok az tuzu ekleyerek çatalla iyice çırpın. Sebzelerin çok ince kıyılmış olması, omletin formunu koruması için oldukça önemlidir.

Geniş bir tavada tereyağının yarısını eritin. Kalın kesilmiş tost ekmeklerinizi tavaya alıp arkalı önlü, altın sarısı rengini alana ve dışı çıtır çıtır olana kadar kızartın. Kızaran mis kokulu ekmekleri kenara alın.

Tavada kalan tereyağını (gerekirse biraz daha ekleyerek) kızdırın. Sebzeli yumurta karışımını tavaya dökün ve spatulayla kenarlarından toparlayarak ekmeğinizin boyutlarına uygun, kalın ve kare bir omlet şekli verin. Her iki yüzünü de hafifçe kızarana kadar pişirin.

Omleti ocaktan almaya yakın, tavanın boş bir köşesinde sosisleri 1-2 dakika kendi yağıyla çevirin. Pişen kare omletin üzerine önce peynir dilimini, ardından sıcak sosisleri yerleştirin ki peynir sıcaktan erimeye başlasın.

Kızarttığınız alt ekmeğin üzerine bu kat kat sıcak omleti yerleştirin. Şimdi en can alıcı nokta: Omletin tam üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekeri eşit şekilde serpin. Kore tostunun o ikonik lezzet patlaması, tuzlu malzemelerle şekerin yarattığı bu muazzam zıtlıktan gelir.

Şekerin üzerine zikzaklar çizecek şekilde ketçap ve mayonez sıkın. İkinci çıtır ekmeği de en üste kapatın. Tostu ortadan ikiye bölüp, içinden eriyen peynir ve soslar akarken, sıcak sıcak afiyetle tüketin.