Kore usulü gurme acılı ramen: MasterChef acılı ramen tarifi...

Uzak Doğu gastronomisinin dünyaya armağanı olan ramen, doğru tekniklerle hazırlandığında sıradan bir çorba olmaktan çıkıp lezzet bombasına dönüşür. Sokak lezzetlerinin zirvesi kabul edilen Kore usulü acılı ramen (Ramyeon), gücünü o yoğun baharatlı lezzet bazından (Tare) ve malzemelerin suya sırayla entegre edilmesinden alır. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Lezzet Bazı (Aromatik Tare) İçin:

1 dolu yemek kaşığı Kore acı biber ezmesi (Gochujang)

1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı biber (Gochugaru veya pul biber)

2 diş ezilmiş taze sarımsak

1 yemek kaşığı koyu soya sosu

1 tatlı kaşığı hakiki susam yağı

Sıvı Altın ve Temel Yapı:

2 porsiyon kaliteli Ramen eriştesi (Bulunamazsa kalın buğday noodle)

3,5 su bardağı sıcak tavuk veya ilikli kemik suyu

1 adet büyük boy yumurta (Oda sıcaklığında)

Garnitür ve Kapanış Şöleni (Topping):

1 adet taze soğanın sadece yeşil kısımları (İncecik, verev kesilmiş)

1 adet Nori (Kavrulmuş deniz yosunu) yaprağı (Kareler halinde kesilmiş)

1 çay kaşığı kavrulmuş susam tanesi

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Ramen yapımının en kritik kuralı lezzet bazını önceden aktif hale getirmektir. Orta boy bir sos tenceresine susam yağını ve ezilmiş sarımsağı alın. Kısık ateşte sarımsağın kokusu çıkana dek (yaklaşık 30 saniye) soteleyin. Üzerine Gochujang (acı biber ezmesi) ve toz biberi ekleyip ezerek 1 dakika kadar kavurun. Bu kavurma işlemi, ezmenin içindeki çiğliği alır ve acının karamelize olmasını sağlar.

Kavrulan baharat bazının üzerine soya sosunu ve sıcak tavuk suyunu tek seferde dökün. Bir çırpıcı yardımıyla salça ve suyun tamamen pürüzsüz bir şekilde bütünleşmesini sağlayın. Su kaynama noktasına gelene dek orta ateşte fokurdatın.

Kaynayan acılı ve kırmızı et suyunun içine ramen eriştelerini bütün halde bırakın. Erişteler suyu çekmeye ve açılmaya başladığında (yaklaşık 2. dakikada) bir maşa yardımıyla havaya kaldırıp tekrar suya sokarak havalandırın. Bu şoklama tekniği eriştelerin süngerleşmesini (hamurlaşmasını) engeller ve o meşhur dişe gelir kıvamı korur.

Eriştelerin pişmesine tam 1 dakika kala, tencerenin bir köşesine oda sıcaklığındaki yumurtayı bütün olarak kırın. Yumurtayı asla karıştırmayın; bırakın kaynar et suyunun içinde yavaşça poşe olsun. (Eğer daha yoğun bir kıvam isterseniz yumurtayı çırparak ip gibi yavaşça suya dökebilir ve suyla emülsiyon oluşturmasını sağlayabilirsiniz).

Pişen rameni derin ve geniş bir kaseye maşa yardımıyla katlayarak yerleştirin. Üzerine o kırmızı, dumanı tüten acı suyu kepçeyle dökün. Poşe yumurtayı dikkatlice eriştelerin üzerine oturtun. Kasenin kenarlarına kare kesilmiş Nori (yosun) yapraklarını dikine saplayın. Taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirerek bekletmeden, dumanı üzerindeyken servis yapın.