Körfez mutfağının efsanesi: Balaleet tarifi

Körfez mutfağında kahvaltıların ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan Balaleet, tatlı ile tuzlunun mükemmel bir lezzet tezatı oluşturduğu eşsiz bir tariftir. İnce tel şehriyelerin tereyağında kavrulup kardamom (kakule), safran ve gülsuyu gibi oryantal aromalarla tatlandırılmasıyla hazırlanır. Sıcak, tatlı ve baharatlı şehriyenin üzerine yerleştirilen tuzlu ve karabiberli omlet; her ısırıkta damağa şaşırtıcı ve dengeli bir lezzet profili sunar.

BALALEET TARİFİ

Malzemeler

250 gram tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ (ghee)

Yarım su bardağı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)

1 tatlı kaşığı toz kakule (kardamom)

Yarım çay kaşığı safran (2 yemek kaşığı sıcak gülsuyunda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı gülsuyu

Bir çimdik tarçın

3 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı