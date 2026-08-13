Körfez mutfağının efsanesi: Balaleet tarifi

Körfez mutfağında kahvaltıların ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan Balaleet, tatlı ile tuzlunun mükemmel bir lezzet tezatı oluşturduğu eşsiz bir tariftir. İnce tel şehriyelerin tereyağında kavrulup kardamom (kakule), safran ve gülsuyu gibi oryantal aromalarla tatlandırılmasıyla hazırlanır. Sıcak, tatlı ve baharatlı şehriyenin üzerine yerleştirilen tuzlu ve karabiberli omlet; her ısırıkta damağa şaşırtıcı ve dengeli bir lezzet profili sunar.
BALALEET TARİFİ
Malzemeler
- 250 gram tel şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ (ghee)
- Yarım su bardağı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)
- 1 tatlı kaşığı toz kakule (kardamom)
- Yarım çay kaşığı safran (2 yemek kaşığı sıcak gülsuyunda bekletilmiş)
- 2 yemek kaşığı gülsuyu
- Bir çimdik tarçın
- 3 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Küçük bir kasede safranı ve 2 yemek kaşığı gülsuyunu karıştırıp safranın rengini ve aromasını salması için 10 dakika bekletin.
- Kuru bir tencereye tel şehriyenin yarısını alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak altın sarısı/kahverengi olana kadar kavurun. Ardından kalan çiğ şehriyeleri de ekleyip karıştırın (Bu işlem şehriyelerin iki farklı renkte kalıp görsel tezat oluşturmasını sağlar).
- Kavrulan şehriyelerin üzerine bol kaynar su ekleyin. Şehriyeleri tam yumuşamadan, hafif diri (al dente) kalacak şekilde 2-3 dakika haşlayıp hemen süzün.
- Tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Süzülen şehriyeleri tencereye geri alın. Üzerine toz şekeri, kakuleyi, tarçını ve safranlı gülsuyunu gezdirin. Kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak şeker eriyip şehriyeler aromayı emene kadar 8-10 dakika demlenmeye bırakın.
- Ayrı bir kasede yumurtaları, tuzu ve karabiberi çırpın. Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Yumurta karışımını dökerek geniş, ince bir omlet pişirin.
- Demlenen tatlı ve aromatik şehriyeyi bir servis tabağına kubbe şeklinde yayın. Üzerine pişirdiğiniz ince tuzlu omleti bütün halinde örtün.