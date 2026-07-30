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Közlenmiş patlıcanın en lezzetli hali: Mütebbel tarifi

Közlenmiş patlıcanın en lezzetli hali: Mütebbel tarifi

30.07.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Közlenmiş patlıcanın en lezzetli hali: Mütebbel tarifi

Orta Doğu mutfağının sevilen mezelerinden mütebbel, közlenmiş patlıcanın tahin ve yoğurtla buluştuğu enfes bir lezzettir. Et ve kebap yemeklerinin yanında sıkça tercih edilen mütebbel, pratik hazırlanışı ve yoğun aromasıyla sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında yer alıyor.
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Köz kokusuyla iştah kabartan patlıcan, tahin ve sarımsakla birleştiğinde ortaya çıkan mütebbel; hem hafif hem de besleyici bir mezedir. İster davet sofralarında ister günlük öğünlerde servis edebileceğiniz bu tarif, birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanabilir. Üzerine gezdirilen zeytinyağı ve baharatlarla lezzeti daha da zenginleşir.

MÜTEBBEL İÇİN MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Zeytinyağı
  • Toz kırmızı biber
  • İnce kıyılmış maydanoz
  • Nar taneleri (isteğe bağlı)

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta, fırında ya da közleme aparatında kabukları tamamen yanana kadar közleyin.

Közlenen patlıcanları birkaç dakika kapalı bir kapta bekletin ve ardından kabuklarını soyun.

Fazla suyunu süzdükten sonra patlıcanları bıçakla ince ince doğrayın veya çatalla ezin.

Bir kasede yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.

Hazırladığınız sosu patlıcanlarla birleştirerek homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin. Toz kırmızı biber, maydanoz ve isteğe bağlı nar taneleriyle süsleyerek servis edin.

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