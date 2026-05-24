Kurban etini pişirmeden önce bunları bilin: Lezzetli kurban eti için altın kurallar

24.05.2026 10:28:00
Haber Merkezi
Kurban etinin sert olmaması ve lezzetini koruması için doğru dinlendirme ve pişirme teknikleri büyük önem taşıyor. İşte yumuşacık ve sulu et için dikkat edilmesi gereken püf noktaları…
Kurban Bayramı’nın en güzel geleneklerinden biri, taze eti sevdiklerimizle paylaşmak ve özenle hazırlanan sofralarda bir araya gelmektir. Ancak kurban etinin lezzetli, yumuşak ve sağlıklı olması için doğru şekilde dinlendirilmesi ve pişirilmesi büyük önem taşır. İşte kurban etini en iyi şekilde pişirmek için dikkat edilmesi gerekenler...

1. ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN

Yeni kesilen kurban eti sert olur. Bunun nedeni, etin henüz dinlenmemiş olmasıdır. Eti hemen pişirmek yerine buzdolabında en az 12-24 saat dinlendirmek, liflerin gevşemesini sağlar ve etin daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

2. DOĞRU PARÇAYI SEÇİN

Her et türü aynı şekilde pişirilmez.

Antrikot ve bonfile gibi yumuşak bölümler ızgara için uygundur.

Kuşbaşı ve but eti tencere yemeklerinde daha iyi sonuç verir.

Kaburga ve kemikli etler ise uzun sürede piştiğinde lezzet kazanır.

3. ETİ MARİNE EDİN

Eti marine etmek hem lezzeti artırır hem de yumuşatır. Zeytinyağı, yoğurt, süt, soğan suyu veya baharatlarla hazırlanan marinasyon sosları etin daha aromatik olmasını sağlar. Eti en az 2-3 saat marine etmek iyi sonuç verir.

4. YÜKSEK ATEŞTE MÜHÜRLEYİN

Et pişirirken en önemli tekniklerden biri mühürlemedir. Kızgın tavada etin dış yüzeyini kısa sürede pişirmek, suyunun içinde kalmasını sağlar. Böylece et daha sulu ve lezzetli olur.

5. SÜREKLİ ÇEVİRMEYİN

Izgarada veya tavada pişirilen etleri sık sık çevirmek yerine her yüzünü yeterince pişirmek gerekir. Bu yöntem etin suyunu kaybetmesini önler.

6. TUZU EN SON EKLEYİN

Pişirme sırasında erken eklenen tuz, etin suyunu bırakmasına neden olabilir. Bu yüzden tuzu pişirme işleminin sonuna doğru eklemek daha iyi sonuç verir.

7. DİNLENDİREREK SERVİS EDİN

Pişen eti hemen kesmek yerine birkaç dakika dinlendirmek gerekir. Böylece etin içindeki su dengeli şekilde dağılır ve daha lezzetli bir kıvam elde edilir.

