Kuru baklagilleri böceklenmeden, güvelenmeden ve bayatlamadan saklamanın 3 püf noktası

Kuru gıdalar doğru ambalajlanmadığında nem alarak küflenebilir veya sıcak havalarda güvelenebilir. Mutfakta uygulayacağınız basit saklama taktikleriyle baklagillerin ömrünü maksimum düzeyde uzatabilirsiniz.
1. Hava Geçirmez Cam Kavanozlar ve Defne Yaprağı Sırrı
Plastik poşetlerde veya karton kutularda bırakılan baklagiller dış etkenlere ve neme karşı tamamen savunmasızdır.
Uygulama Yolu: Kuru baklagiller, kapakları sıkıca kapanan vakumlu cam kavanozlara aktarılır; içerisine böceklerin nefret ettiği kokuya sahip 2-3 adet kuru defne yaprağı atılır.
2. Derin Dondurucuda "Şoklama" ile Böceklenme Önleme
Yeni alınan baklagillerin içinde gözle görülmeyen minik yumurtalar bulunabilir; bu yumurtalar zamanla çoğalarak gıdanın bozulmasına yol açar.
Uygulama Yolu: Marketten yeni getirilen kuru baklagiller kullanılmadan önce poşetiyle birlikte derin dondurucuda 48 saat bekletilir, ardından çıkarılıp oda sıcaklığında kurutularak kavanoza alınır.
3. Serin, Kuru ve Direkt Güneş Almayan Doğru Konumlandırma
Ocak çevresinde veya nemli dolaplarda saklanan kuru gıdalar sıcaklık değişimleri nedeniyle hızla formunu kaybeder.
Uygulama Yolu: Baklagil kavanozları ocağın hemen yanına veya direkt güneş alan tezgah üstlerine değil, karanlık, serin ve kuru kiler/dolap raflarına yerleştirilir.