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Kuru baklagilleri böceklenmeden, güvelenmeden ve bayatlamadan saklamanın 3 püf noktası

Kuru baklagilleri böceklenmeden, güvelenmeden ve bayatlamadan saklamanın 3 püf noktası

28.09.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kuru baklagilleri böceklenmeden, güvelenmeden ve bayatlamadan saklamanın 3 püf noktası

Evde saklanan pirinç, mercimek ve kuru fasulye gibi baklagiller bir süre sonra böceklenebilir veya lezzetini kaybedebilir. Doğru saklama teknikleriyle kuru gıdalarınızı aylarca taptaze ve güvenle muhafaza etmek mümkün. İşte baklagilleri korumanın altın kuralları...
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Kuru gıdalar doğru ambalajlanmadığında nem alarak küflenebilir veya sıcak havalarda güvelenebilir. Mutfakta uygulayacağınız basit saklama taktikleriyle baklagillerin ömrünü maksimum düzeyde uzatabilirsiniz.

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1. Hava Geçirmez Cam Kavanozlar ve Defne Yaprağı Sırrı

Plastik poşetlerde veya karton kutularda bırakılan baklagiller dış etkenlere ve neme karşı tamamen savunmasızdır.

Uygulama Yolu: Kuru baklagiller, kapakları sıkıca kapanan vakumlu cam kavanozlara aktarılır; içerisine böceklerin nefret ettiği kokuya sahip 2-3 adet kuru defne yaprağı atılır.

2. Derin Dondurucuda "Şoklama" ile Böceklenme Önleme

Yeni alınan baklagillerin içinde gözle görülmeyen minik yumurtalar bulunabilir; bu yumurtalar zamanla çoğalarak gıdanın bozulmasına yol açar.

Uygulama Yolu: Marketten yeni getirilen kuru baklagiller kullanılmadan önce poşetiyle birlikte derin dondurucuda 48 saat bekletilir, ardından çıkarılıp oda sıcaklığında kurutularak kavanoza alınır.

3. Serin, Kuru ve Direkt Güneş Almayan Doğru Konumlandırma

Ocak çevresinde veya nemli dolaplarda saklanan kuru gıdalar sıcaklık değişimleri nedeniyle hızla formunu kaybeder.

Uygulama Yolu: Baklagil kavanozları ocağın hemen yanına veya direkt güneş alan tezgah üstlerine değil, karanlık, serin ve kuru kiler/dolap raflarına yerleştirilir.

İlgili Konular: #Bakliyat #gıda saklama

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