Kuzey Afrika mutfağının imza lezzeti: Bastilla

Tatlı ve tuzlu aromaların bir arada kullanıldığı melez tariflerin dünyadaki en çarpıcı örneği Fas mutfağına ait Bastilla’dır. Görünüşte nefis bir şerbetli tatlıyı veya böreği andıran bu yemek, kesildiğinde altından çıkan zengin baharatlı ve bademli tavuk katmanıyla tam bir gurme sürprizi sunar.

BASTILLA TARİFİ

Malzemeler

1 kg kemikli tavuk pirzola veya kalça

10-12 yaprak baklavalık yufka veya milföy

3 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)

4 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı badem (kabuksuz, kavrulup iri çekilmiş)

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı (yufkaları yağlamak için)

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı safran veya zerdeçal

1/2 çay kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1/2 demet taze kişniş veya maydanoz (kıyılmış)

Tuz ve karabiber

Pudra şekeri ve toz tarçın (geometrik süsleme için)

Yapılışı