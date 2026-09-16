Kuzey Afrika mutfağının imza lezzeti: Bastilla

Tatlı ve tuzlu aromaların bir arada kullanıldığı melez tariflerin dünyadaki en çarpıcı örneği Fas mutfağına ait Bastilla’dır. Görünüşte nefis bir şerbetli tatlıyı veya böreği andıran bu yemek, kesildiğinde altından çıkan zengin baharatlı ve bademli tavuk katmanıyla tam bir gurme sürprizi sunar.
BASTILLA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kemikli tavuk pirzola veya kalça
- 10-12 yaprak baklavalık yufka veya milföy
- 3 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)
- 4 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 su bardağı badem (kabuksuz, kavrulup iri çekilmiş)
- 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı (yufkaları yağlamak için)
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı safran veya zerdeçal
- 1/2 çay kaşığı zencefil
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1/2 demet taze kişniş veya maydanoz (kıyılmış)
- Tuz ve karabiber
- Pudra şekeri ve toz tarçın (geometrik süsleme için)
Yapılışı
- Derin bir tencerede soğanları, tavuk parçalarını, safranı, zencefili, kıyılmış kişnişi, tuzu ve karabiberi az miktarda su ilave ederek tavuklar kemikten ayrılana kadar ağır ağır haşlayın.
- Pişen tavukları tencereden alıp kemiklerinden ayırın ve ditin. Tencerede kalan baharatlı soğanlı suyun içine çırpılmış yumurtaları sicim gibi akıtarak karıştırın; kıvam alıp koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Ditilmiş tavuklarla bu sosu harmanlayın.
- Kavrulup iri çekilmiş bademleri tarçın ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile karıştırın.
- Yuvarlak bir kelepçeli kalıbı veya tepsiyi eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkaları kenarları dışarı taşacak şekilde, aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin.
- Taban yufkanın üzerine önce baharatlı tavuklu harcı yayın. Üzerine bir kat yufka serpip yağlayın ve onun da üzerine tarçınlı şekerli badem karışımını dökün.
- Kenarlardan taşan yufkaları üzerini kapatacak şekilde içe doğru katlayın. En üste 2 kat daha yağlanmış yufka koyup kenarlarını alta kıvırarak düzgün bir börek formu verin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.