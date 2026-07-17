Kuzey Afrika'nın gizemli ve mis kokulu klasiği: Fas usulü limonlu ve zeytinli tavuk Tajin tarifi...

Mutfakta o bilindik salçalı sulu yemeklerden farklı bir şeyler arayanlar için büyüleyici bir Kuzey Afrika rüzgarı! Fas'ın meşhur koni şeklindeki toprak kaplarında (Tajin) ağır ağır pişen bu yemek; zencefil, zerdeçal ve tarçının sıcaklığıyla, yeşil zeytin ve limonun hafif mayhoşluğunu aynı tencerede buluşturuyor.

MALZEMELER

6 adet tavuk baget (veya iri doğranmış tavuk kalça)

2 adet büyük boy kuru soğan (Piyazlık, yarım ay şeklinde doğranmış)

1 su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin (Tuzunu atması için suda bekletilmiş)

1 adet limon (Yarım ay şeklinde ince ince dilimlenmiş)

3 diş ezilmiş sarımsak

Çeyrek demet ince kıyılmış taze kişniş veya maydanoz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Tajin Baharat Karışımı:

1'er çay kaşığı toz zencefil, zerdeçal, karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın ve kimyon

1 çay kaşığı tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tavukları geniş bir kaba alın, üzerine ezilmiş sarımsak ve tüm baharat karışımını ekleyip elinizle iyice ovalayarak yedirin. Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın. Tavukları ekleyip dışları hafifçe kızarana kadar mühürleyip tencereden alın.

Aynı tencerede kalan yağın içine piyazlık doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar tamamen yumuşayıp karamelize olana kadar (yaklaşık 10 dakika) orta ateşte soteleyin.

Mühürlediğiniz tavukları soğanların üzerine dizin. Tavukların aralarına yeşil zeytinleri ve ince limon dilimlerini yerleştirin.

Üzerine sıcak tavuk suyunu gezdirin. Tencerenin kapağını sıkıca kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık konuma getirin. Tavuklar kemikten ayrılacak kadar yumuşayana dek (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ateşte pişirin.

Ocağı kapatmadan 5 dakika önce üzerine ince kıyılmış maydanoz veya kişnişi serpiştirin. Suyuna pide veya taze ekmek banarak, bu eşsiz coğrafyanın tadını çıkarın.