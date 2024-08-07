Lahanaya Avrupa mutfağının bakışı: Bigos tarifi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:36

Güncelleme: 07.08.2024 - 23:36

Avrupa mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle bilinir. Polonya'nın geleneksel yemeklerinden biri olan Bigos, lahana ve çeşitli etlerin birleşimiyle oluşan doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Genellikle "avcı güveci" olarak bilinen bu yemek, soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir seçenek sunar. İşte, Bigos tarifi...

BİGOS TARİFİ

Malzemeler

1 kg beyaz lahana (ince doğranmış)

500 gram ekşi lahana

500 gram sığır eti (küp doğranmış)

500 gram domuz eti (küp doğranmış)

200 gram füme et veya pastırma (doğranmış)

2 büyük soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı kırmızı şarap

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

Yapılışı