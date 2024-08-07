Lahanaya Avrupa mutfağının bakışı: Bigos tarifi
Polonya mutfağının az bilinen ancak lezzetiyle damakları şenlendiren yemeği Bigos, lahana ve etin mükemmel uyumuyla sofralarınıza geliyor. İşte, Bigos tarifi...
Avrupa mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle bilinir. Polonya'nın geleneksel yemeklerinden biri olan Bigos, lahana ve çeşitli etlerin birleşimiyle oluşan doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Genellikle "avcı güveci" olarak bilinen bu yemek, soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir seçenek sunar. İşte, Bigos tarifi...
BİGOS TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg beyaz lahana (ince doğranmış)
- 500 gram ekşi lahana
- 500 gram sığır eti (küp doğranmış)
- 500 gram domuz eti (küp doğranmış)
- 200 gram füme et veya pastırma (doğranmış)
- 2 büyük soğan (ince doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 su bardağı et suyu
- 1 su bardağı kırmızı şarap
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 defne yaprağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Beyaz lahanayı ince doğrayın ve büyük bir tencereye alın. Üzerine sauerkraut ekleyin ve karıştırın.
- Tereyağını büyük bir tencerede eritin. Sığır eti, domuz eti ve füme eti ekleyerek kavurun. Etler güzelce kızardıktan sonra ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
- Kavrulmuş et ve soğan karışımını lahana ve sauerkraut karışımının üzerine ekleyin. Üzerine et suyu ve kırmızı şarap ekleyin. Domates salçasını, defne yapraklarını, tuz ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat pişirin. Arada bir karıştırarak tüm malzemelerin iyice harmanlanmasını sağlayın. Yemeğin kıvamını artırmak için gerekirse un ekleyebilirsiniz.
- Bigos'u bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün, yemeği tekrar ısıtarak servis yapın. Bu süreç, yemeğin lezzetinin daha da oturmasını sağlayacaktır.
- Bigos'u sıcak olarak servis edin. Yanında taze ekmek veya patates ile sunarak bu eşsiz lezzetin tadını çıkarın.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor