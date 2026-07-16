Latin Amerika'nın en sevilen lezzetlerinden: Empanada de Pino

Mutfak literatüründe Latin Amerika’nın en karakteristik sokak ve ev kültürü sentezlerinden biri olan Empanada de Pino, Şili mutfağında akşam yemeklerinin ve büyük aile sofralarının ana aktörüdür. İspanyol kökenli empanada disiplininden gelse de, Şili usulü Pino harcı (et ve soğan karışımı) bu tarife tamamen farklı bir boyut kazandırır.

EMPANADA DE PINO TARİFİ

Malzemeler

3.5 su bardağı çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

100 gram tereyağı (eritilmiş ve ılıtılmış)

1 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

400 gram dana kıyması (tercihen az yağlı)

3 adet büyük boy kuru soğan (küp küp doğranmış - soğan miktarı etle neredeyse eşit olmalıdır)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı kimyon ve 1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (harcın imza aromasıdır)

Yarım çay bardağı et suyu veya su

2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber

2 adet katı haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)

10-12 adet çekirdeksiz siyah zeytin

1 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı, orijinal tezat tat için)

1 adet çırpılmış yumurta ve 1 yemek kaşığı süt

Yapılışı