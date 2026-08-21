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Latin mutfağının efsane lezzeti: Conchitas a la parmesana

Latin mutfağının efsane lezzeti: Conchitas a la parmesana

21.08.2026 12:28:00
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Haber Merkezi
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Latin mutfağının efsane lezzeti: Conchitas a la parmesana

Taze deniz taraklarının kendi kabuklarında; tereyağı, misket limonu, İtalyan Parmesan peyniri ve bir damla Pisco ile yüksek ısıda fırınlandığı, nar gibi kızarmış peynir kabuğunun altından ipeksi deniz ürününün çıktığı Peru mutfağının efsanevi başlangıç tabağıdır.

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Peru’nun Pasifik kıyılarındaki seçkin restoranların ve deniz mahsülü barlarının vazgeçilmezi olan Conchitas a la Parmesana, İtalyan göçmen kültürünün Peru mutfağına kattığı büyüleyici lezzetlerden biridir. Bu tarifi benzersiz kılan; deniz tarağının tatlımsı ve yumuşak dokusunun, fırında esmerleşip karamelize olan tuzlu Parmesan peyniri ve taze sıkılmış misket limonunun canlı ekşiliğiyle kurduğu mükemmel dengedir.

Conchitas a la parmesana tarifi

Malzemeler

  • 12 adet taze deniz tarağı (temizlenmiş, yelpaze kabukları üzerinde)
  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında kaliteli tereyağı
  • 1 su bardağı taze rendelenmiş Parmesan peyniri (Parmigiano Reggiano)
  • 2 adet taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
  • Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
  • İnce kıyılmış taze frenk soğanı veya taze kişniş

Yapılışı

  1. Fırın tepsisine kalın bir tabaka kaya tuzu veya deniz tuzu serpin. Deniz tarağı kabuklarını tuzun üzerine oturtun (Tuz, kabukların fırında devrilmesini önler ve suyunun dökülmesini engeller).
  2. Kabuk içindeki tarak etlerini kağıt havlu ile tamamen kurulayın. Üzerlerine çok az deniz tuzu ve karabiber serpiştirin.
  3. Her bir tarağın üzerine küçük bir parça (yaklaşık yarım çay kaşığı) yumuşak tereyağı koyun. Ardından üzerlerini tepeleme dolduracak şekilde taze rendelenmiş Parmesan peyniri ile cömertçe kaplayın.
  4. Fırının sadece üst ızgara (grill/broil) ayarını 220°C - 230°C dereceye getirin. Hazırladığınız tepsiyi fırının en üst rafına koyun.
  5. Peynir eriyip üzeri altın sarısı ve esmer benekli bir kabuk bağlayana kadar yaklaşık 4-5 dakika yüksek ısıda tutun ve hemen fırından alın.
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