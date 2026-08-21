Latin mutfağının efsane lezzeti: Conchitas a la parmesana

Peru’nun Pasifik kıyılarındaki seçkin restoranların ve deniz mahsülü barlarının vazgeçilmezi olan Conchitas a la Parmesana, İtalyan göçmen kültürünün Peru mutfağına kattığı büyüleyici lezzetlerden biridir. Bu tarifi benzersiz kılan; deniz tarağının tatlımsı ve yumuşak dokusunun, fırında esmerleşip karamelize olan tuzlu Parmesan peyniri ve taze sıkılmış misket limonunun canlı ekşiliğiyle kurduğu mükemmel dengedir.
Conchitas a la parmesana tarifi
Malzemeler
- 12 adet taze deniz tarağı (temizlenmiş, yelpaze kabukları üzerinde)
- 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında kaliteli tereyağı
- 1 su bardağı taze rendelenmiş Parmesan peyniri (Parmigiano Reggiano)
- 2 adet taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
- Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
- İnce kıyılmış taze frenk soğanı veya taze kişniş
Yapılışı
- Fırın tepsisine kalın bir tabaka kaya tuzu veya deniz tuzu serpin. Deniz tarağı kabuklarını tuzun üzerine oturtun (Tuz, kabukların fırında devrilmesini önler ve suyunun dökülmesini engeller).
- Kabuk içindeki tarak etlerini kağıt havlu ile tamamen kurulayın. Üzerlerine çok az deniz tuzu ve karabiber serpiştirin.
- Her bir tarağın üzerine küçük bir parça (yaklaşık yarım çay kaşığı) yumuşak tereyağı koyun. Ardından üzerlerini tepeleme dolduracak şekilde taze rendelenmiş Parmesan peyniri ile cömertçe kaplayın.
- Fırının sadece üst ızgara (grill/broil) ayarını 220°C - 230°C dereceye getirin. Hazırladığınız tepsiyi fırının en üst rafına koyun.
- Peynir eriyip üzeri altın sarısı ve esmer benekli bir kabuk bağlayana kadar yaklaşık 4-5 dakika yüksek ısıda tutun ve hemen fırından alın.