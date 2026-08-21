Latin mutfağının efsane lezzeti: Conchitas a la parmesana

Peru’nun Pasifik kıyılarındaki seçkin restoranların ve deniz mahsülü barlarının vazgeçilmezi olan Conchitas a la Parmesana, İtalyan göçmen kültürünün Peru mutfağına kattığı büyüleyici lezzetlerden biridir. Bu tarifi benzersiz kılan; deniz tarağının tatlımsı ve yumuşak dokusunun, fırında esmerleşip karamelize olan tuzlu Parmesan peyniri ve taze sıkılmış misket limonunun canlı ekşiliğiyle kurduğu mükemmel dengedir.

Conchitas a la parmesana tarifi

Malzemeler

12 adet taze deniz tarağı (temizlenmiş, yelpaze kabukları üzerinde)

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında kaliteli tereyağı

1 su bardağı taze rendelenmiş Parmesan peyniri (Parmigiano Reggiano)

2 adet taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

İnce kıyılmış taze frenk soğanı veya taze kişniş

Yapılışı