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Latin mutfağının kahvaltı lezzeti: Chilaquiles

Latin mutfağının kahvaltı lezzeti: Chilaquiles

31.08.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Latin mutfağının kahvaltı lezzeti: Chilaquiles

Üçgen kesilip kütür kütür kızartılmış mısır tortillalarının; domates, acı biber ve taze sarımsakla hazırlanan koyu kırmızı sosla sotelenip üzerine eritilmiş peynir, taze krema ve göz yumurta oturtularak sunulduğu Meksika'nın efsanevi kahvaltı klasiğidir.

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Meksika mutfak kültürünün en sevilen sabah ve öğle lezzetlerinden biri olan Chilaquiles (Chilaquiles Rojos), bayat mısır tortillalarını gurme bir tabağa dönüştürme sanatıdır. Bu yemeği büyüleyici kılan; sosun içine çekilmesine rağmen tortillasının o hafif çıtır dokusunu koruması, acılı-ekşimsi sosun ise taze ekşi krema ve akışkan yumurta sarısıyla damakta kurduğu muazzam lezzet dengesidir.

CHİLAQUİLES TARİFİ

Malzemeler

  • 8 adet mısır tortillasını (1 gün bekletilmiş, 6 eşit üçgen parçaya kesilmiş)
  • Kızartmak için bol ayçiçek yağı (veya fırında çıtırlaştırılmış)
  • 4 adet olgun kırmızı domates
  • 2 adet taze veya kurutulmuş jalapeno/serrano biberi (veya acı kırmızı biber)
  • 1 adet küçük boy kuru soğan (ikiye bölünmüş)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış misket limonu suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber
  • Yarım su bardağı tavuk veya sebze suyu
  • 2 adet göz yumurta (sarısı akışkan kalmış)
  • 100 gram Queso Fresco (veya ufanmış tuzlu beyaz peynir/lor peyniri)
  • 3 yemek kaşığı ekşi krema (veya katı süzme yoğurt)
  • Yarım kırmızı soğan (ince piyazlık doğranmış)
  • Taze kişniş yaprakları ve avokado dilimleri

Yapılışı

  1. Üçgen kestiğiniz mısır tortillalarını kızgın yağda altın sarısı ve kütür kütür olana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartıp kağıt havlu üzerine alın ve tuzlayın.
  2. Domatesleri, biberleri, ikiye bölünmüş soğanı ve sarımsakları yağsız bir tavada veya fırın ızgarasında kabukları hafif esmerleşip közlenene kadar 6-8 dakika çevirin.
  3. Közlenen sebzeleri tavuk suyu, kimyon, tuz, karabiber ve misket limonu suyu ile birlikte mutfak robotuna alın. Tamamen pürüzsüz ama hafif gövdeli bir sos olana kadar çekin.
  4. Tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Robotan çektiğiniz kırmızı sosu tavaya dökün. Kısık ateşte sos koyulaşıp rengi derinleşene kadar 5 dakika kaynatın.
  5. Çıtır mısır cipslerini cızırdayan sıcak sosun içine atın. Tahta kaşıkla hızlıca 1-2 kez çevirerek cipslerin her tarafının sosla kaplanmasını sağlayın ve 1 dakika içinde hemen ocaktan alın (Cipslerin hamurlaşmasına izin verilmemelidir).
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