Latin mutfağının kahvaltı lezzeti: Chilaquiles

Meksika mutfak kültürünün en sevilen sabah ve öğle lezzetlerinden biri olan Chilaquiles (Chilaquiles Rojos), bayat mısır tortillalarını gurme bir tabağa dönüştürme sanatıdır. Bu yemeği büyüleyici kılan; sosun içine çekilmesine rağmen tortillasının o hafif çıtır dokusunu koruması, acılı-ekşimsi sosun ise taze ekşi krema ve akışkan yumurta sarısıyla damakta kurduğu muazzam lezzet dengesidir.
CHİLAQUİLES TARİFİ
Malzemeler
- 8 adet mısır tortillasını (1 gün bekletilmiş, 6 eşit üçgen parçaya kesilmiş)
- Kızartmak için bol ayçiçek yağı (veya fırında çıtırlaştırılmış)
- 4 adet olgun kırmızı domates
- 2 adet taze veya kurutulmuş jalapeno/serrano biberi (veya acı kırmızı biber)
- 1 adet küçük boy kuru soğan (ikiye bölünmüş)
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış misket limonu suyu
- 1 çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber
- Yarım su bardağı tavuk veya sebze suyu
- 2 adet göz yumurta (sarısı akışkan kalmış)
- 100 gram Queso Fresco (veya ufanmış tuzlu beyaz peynir/lor peyniri)
- 3 yemek kaşığı ekşi krema (veya katı süzme yoğurt)
- Yarım kırmızı soğan (ince piyazlık doğranmış)
- Taze kişniş yaprakları ve avokado dilimleri
Yapılışı
- Üçgen kestiğiniz mısır tortillalarını kızgın yağda altın sarısı ve kütür kütür olana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartıp kağıt havlu üzerine alın ve tuzlayın.
- Domatesleri, biberleri, ikiye bölünmüş soğanı ve sarımsakları yağsız bir tavada veya fırın ızgarasında kabukları hafif esmerleşip közlenene kadar 6-8 dakika çevirin.
- Közlenen sebzeleri tavuk suyu, kimyon, tuz, karabiber ve misket limonu suyu ile birlikte mutfak robotuna alın. Tamamen pürüzsüz ama hafif gövdeli bir sos olana kadar çekin.
- Tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Robotan çektiğiniz kırmızı sosu tavaya dökün. Kısık ateşte sos koyulaşıp rengi derinleşene kadar 5 dakika kaynatın.
- Çıtır mısır cipslerini cızırdayan sıcak sosun içine atın. Tahta kaşıkla hızlıca 1-2 kez çevirerek cipslerin her tarafının sosla kaplanmasını sağlayın ve 1 dakika içinde hemen ocaktan alın (Cipslerin hamurlaşmasına izin verilmemelidir).