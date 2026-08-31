Latin mutfağının kahvaltı lezzeti: Chilaquiles

Meksika mutfak kültürünün en sevilen sabah ve öğle lezzetlerinden biri olan Chilaquiles (Chilaquiles Rojos), bayat mısır tortillalarını gurme bir tabağa dönüştürme sanatıdır. Bu yemeği büyüleyici kılan; sosun içine çekilmesine rağmen tortillasının o hafif çıtır dokusunu koruması, acılı-ekşimsi sosun ise taze ekşi krema ve akışkan yumurta sarısıyla damakta kurduğu muazzam lezzet dengesidir.

CHİLAQUİLES TARİFİ

Malzemeler

8 adet mısır tortillasını (1 gün bekletilmiş, 6 eşit üçgen parçaya kesilmiş)

Kızartmak için bol ayçiçek yağı (veya fırında çıtırlaştırılmış)

4 adet olgun kırmızı domates

2 adet taze veya kurutulmuş jalapeno/serrano biberi (veya acı kırmızı biber)

1 adet küçük boy kuru soğan (ikiye bölünmüş)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış misket limonu suyu

1 çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber

Yarım su bardağı tavuk veya sebze suyu

2 adet göz yumurta (sarısı akışkan kalmış)

100 gram Queso Fresco (veya ufanmış tuzlu beyaz peynir/lor peyniri)

3 yemek kaşığı ekşi krema (veya katı süzme yoğurt)

Yarım kırmızı soğan (ince piyazlık doğranmış)

Taze kişniş yaprakları ve avokado dilimleri

Yapılışı