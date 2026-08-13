Latin mutfağının muzlu tatlısı: Aborrajados

Kolombiya'nın Valle del Cauca bölgesine ait geleneksel bir lezzet olan Aborrajados de Plátano, tatlı ve tuzlu aromaların mutfaktaki en başarılı uyumlarından birini sunar. Dışındaki çıtır kaplaması, içindeki karamelize olmuş yumuşacık tatlı muz dokusu ve tam ortasında eriyip uzayan tuzlu peynir katmanı ile günün her saati tüketilen ikonik bir sokak lezzetidir.
ABORRAJADOS TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet çok olgun muz (tercihen siyah benekli iri plantain veya büyük boy olgun tatlı muz)
- 150 gram mozzarella veya dil/çeçil peyniri (kolay eriyen, hafif tuzlu)
- Kızartmak için bol sıvı yağ
- Yarım su bardağı buğday unu
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı süt veya soğuk su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Bir çimdik tuz
Yapılışı
- Olgun muzları soyup yaklaşık 3-4 cm kalınlığında iri dilimlere bölün. Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Muz dilimlerini kızgın yağa atıp dış kısımları hafif sararana kadar yaklaşık 2-3 dakika ön kızartma yapın (tamamen karartmayın). Yağdan alıp kağıt havlu üzerine çıkarın.
- Ilıyan muz dilimlerini iki kat buzdolabı poşeti veya yağlı kağıt arasına koyun. Düz tabanlı bir bardak veya kesme tahtası ile üzerlerine bastırarak yuvarlak, düz diskler haline getirin.
- Yassılaşan muz disklerinden birinin ortasına kalın bir dilim peynir yerleştirin. İkinci muz diskini üzerine kapatıp kenarlarından parmaklarınızla bastırarak peyniri içeri hapsedin ve oval bir köfte formu verin.
- Bir kasede un, yumurta, süt, şeker ve tuzu çırparak akışkan ama koyu bir krep hamuru kıvamı elde edin.
- Peynir dolgulu muz paketlerini hazırladığınız kaplama hamuruna batırıp her tarafını kaplayın. Derin kızgın yağda (180°C) dış kaplaması altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın.