Latin mutfağının muzlu tatlısı: Aborrajados

Kolombiya'nın Valle del Cauca bölgesine ait geleneksel bir lezzet olan Aborrajados de Plátano, tatlı ve tuzlu aromaların mutfaktaki en başarılı uyumlarından birini sunar. Dışındaki çıtır kaplaması, içindeki karamelize olmuş yumuşacık tatlı muz dokusu ve tam ortasında eriyip uzayan tuzlu peynir katmanı ile günün her saati tüketilen ikonik bir sokak lezzetidir.

ABORRAJADOS TARİFİ

Malzemeler

2 adet çok olgun muz (tercihen siyah benekli iri plantain veya büyük boy olgun tatlı muz)

150 gram mozzarella veya dil/çeçil peyniri (kolay eriyen, hafif tuzlu)

Kızartmak için bol sıvı yağ

Yarım su bardağı buğday unu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı süt veya soğuk su

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir çimdik tuz

Yapılışı