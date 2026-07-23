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Lezzetin sırrı bu yöntemde: Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi

Lezzetin sırrı bu yöntemde: Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi

23.07.2026 16:29:00
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Haber Merkezi
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Lezzetin sırrı bu yöntemde: Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan bulgur pilavı, pratik hazırlanışı ve besleyici yapısıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Doğru teknikle pişirildiğinde tane tane olan bulgur pilavını evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Lezzeti ve doyuruculuğuyla her öğüne yakışan bulgur pilavı, et, tavuk ve sebze yemeklerinin en sevilen eşlikçilerinden biridir. Az malzemeyle hazırlanan bu geleneksel tarif, doğru ölçü ve pişirme yöntemiyle lokanta lezzetinde sonuç veriyor. İşte tane tane dökülen bulgur pilavının püf noktalarıyla birlikte tam ölçülü tarifi…

BULGUR PİLAVI İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 su bardağı sıcak su veya et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağı ile sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş ya da küp doğranmış domatesi ilave edip birkaç dakika pişirin.

Bulguru ekleyerek 2-3 dakika kavurun.

Sıcak suyu veya et suyunu ekleyin.

Tuz ve isteğe bağlı karabiberi ilave edin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve kapağı kapalı şekilde yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Suyunu tamamen çeken pilavı ocaktan alın ve kapağını açmadan 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen pilavı hafifçe karıştırarak servis edin.

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