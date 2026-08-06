Lezzetiyle sofraların yıldızı: Pratik mercimek köftesi tarifi

Türk mutfağının en sevilen meze ve ikramlıklarından biri olan mercimek köftesi, özellikle çay saatlerinin ve davet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu lezzet, doğru ölçüler kullanıldığında tam kıvamında oluyor. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte nefis mercimek köftesi tarifi ve püf noktaları...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limonun suyu

MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞI

Öncelikle kırmızı mercimeği güzelce yıkayın ve tencereye alın. Üzerine yaklaşık 3 su bardağı su ekleyerek mercimekler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Mercimekler suyunu büyük ölçüde çektiğinde ocağın altını kapatın.

Sıcak mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak bulgurun şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

Bu sırada kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavaya sıvı yağı alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Şişen mercimek ve bulgur karışımına salçalı soğanı ekleyin. Tuz, pul biber, kimyon ve karabiberi de ilave ederek malzemeleri güzelce yoğurun.

Karışım biraz ılıdıktan sonra ince kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ekleyin. Limon suyu ve nar ekşisini de ilave ederek tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Hazırladığınız harçtan küçük parçalar alın ve avucunuzun içinde sıkarak klasik mercimek köftesi şeklini verin. Marul yaprakları üzerinde servis edebilirsiniz.