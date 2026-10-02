Ligurya Kıyılarının Asırlık Mirası: Cima alla Genovese

Ceneviz (Genoa) mutfağının en karakteristik ve ustalık isteyen yemeklerinden biri olan Cima, sıradan et rulolarından çok farklı bir hazırlama tekniğine sahiptir. Etin fırınlanmak yerine kısık ateşte aromatik bir et suyunda haşlanması ve ardından ağırlık altında soğutulması, dilimlendiğinde ortaya mozaik desenli muazzam bir kesit çıkarır.

CIMA ALLA GENOVESE TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana döş veya kontrfile (tek parça, kenarından cep şeklinde açılmış)

Mutfağa uygun ip ve iğne (eti dikmek için)

3 adet yumurta (çırpılmış)

150 g dana uykuluk veya ince kıyılmış dana eti

1/2 su bardağı taze beze

1 adet küçük havuç (minik küpler halinde doğranmış)

1/2 adet kabak (minik küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1/2 su bardağı rendelenmiş Parmigiano Reggiano peyniri

2 dilim bayat ekmek içi (sütte ıslatılıp suyu sıkılmış)

3-4 dal taze mercanköşk (marjoram) veya taze kekik

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 sap kereviz

2 adet defne yaprağı ve birkaç tane karabiber

Yapılışı