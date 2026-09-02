Lokanta sofralarının efsane kapanışı: İçinden dondurma taşan sıcak irmik helvası tarifi...

Kaşığı daldırdığınız an içinden dondurma fışkıran, dışı ise buram buram tereyağı kokan o meşhur lokanta usulü irmik helvasını kendi mutfağınıza taşıyoruz. Sırrı, şerbetin sütle hazırlanmasında ve irmiğin sabırla, ağır ağır kavrulmasında saklı.

MALZEMELER

Helvanın Temeli İçin:

1,5 su bardağı irmik

100 gram tereyağı (Orijinal lezzet için margarin kullanılmamalı)

3 yemek kaşığı çam fıstığı (Dolmalık fıstık)

Sütlü Şerbet İçin:

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker (Çok şekerli sevmiyorsanız 1 su bardağına indirebilirsiniz)

Sürpriz Dolgu İçin:

Kesme Maraş dondurması (veya kaliteli, yoğun kıvamlı sade dondurma)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Su, süt ve toz şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte ısıtın. (Önemli Püf Noktası: Şerbeti kesinlikle fokur fokur kaynatmayın, sadece şekerin erimesi ve karışımın ısınması yeterlidir). Şeker eriyince ocaktan alıp kenarda bekletin.

Geniş, yanmaz ve yapışmaz bir tavada tereyağını eritin. Yağ hafifçe köpürdüğünde çam fıstıklarını ekleyip, fıstıklar hafif pembeleşene kadar tahta bir kaşıkla soteleyin.

Kavrulan fıstıkların üzerine irmiği ilave edin. Ocağın altını en kısık konuma getirin. İrmiklerin rengi altın sarısından hafif kahverengiye dönene ve o meşhur helva kokusu mutfağı sarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) sabırla, sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan irmiğin üzerine hazırladığınız sıcak şerbeti yavaşça ve dikkatlice dökün (bu aşamada çok fazla sıçrama yapabilir, dikkatli olun). Kısık ateşte irmikler şerbeti tamamen çekip göz göz olana kadar birkaç dakika daha pişirin.

Şerbetini çeken helvanın altını kapatın. Tavanın üzerine temiz bir kağıt havlu serip kapağını kapatarak yaklaşık 15 dakika demlenmeye bırakın. Helva bu süreçte hafifçe kabaracak ve toparlanacaktır.

Küçük, çukur bir kasenin (veya büyükçe bir fincanın) içini streç filmle kaplayın. Henüz sıcak olan helvadan birkaç kaşık alıp kasenin tabanına ve yan duvarlarına bastırarak ortasında geniş bir çukur oluşturun.

Oluşturduğunuz çukura cömert bir parça Maraş dondurması yerleştirin. Üzerini tekrar sıcak helvayla tamamen kapatıp düzleştirin. Kaseyi servis tabağına ters çevirin, streç filmi nazikçe çıkarın. Sıcak-soğuk dengesi kaybolmadan, dumanı tüterken hemen kaşıklayın!