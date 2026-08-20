Lokanta usulü nefis tarif: İslim kebabı nasıl yapılır?

İslim kebabı, ince dilimlenip kızartılan patlıcanların köfteyle bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Bohça şeklinde sarılan patlıcanlar kürdanla sabitleniyor, üzerine domates ve biber eklenerek salçalı sosla fırında pişiriliyor. Yanında pilav ve cacıkla servis edildiğinde doyurucu bir ana yemek olarak sofradaki yerini alıyor.

İSLİM KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İslim kebabı için öncelikle köfte harcı ve patlıcan gerekiyor. Tarifte 4 adet patlıcan ve 250 gram kıyma kullanılıyor. Köfte harcına galeta unu, yumurta, soğan ve çeşitli baharatlar ekleniyor.

Köfte için:

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kekik

Diğer malzemeler:

4 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet sivri biber

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

Su

Tuz

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuru soğanı rendeleyin. Bir kabın içerisine kıymayı alın ve rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber, kimyon ve kekiği ekleyerek güzelce yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin.

Diğer taraftan patlıcanları alacalı şekilde soyun ve ince uzun dilimler halinde kesin. Geniş bir tavada patlıcanların iki tarafını da kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerine alın. Aynı tavada hazırladığınız köfteleri de kızartın.

PATLICANLAR NASIL SARILIR?

İslim kebabının karakteristik görüntüsünü elde etmek için iki patlıcan dilimini çapraz şekilde üst üste yerleştirin. Ortasına kızarttığınız köftelerden birini koyun ve patlıcanları bohça şeklinde kapatın.

Açılmaması için ortasına bir kürdan batırın. Kürdanın üzerine bir parça domates ve sivri biber yerleştirin. Aynı işlemi kalan patlıcan ve köfteler için de tekrarlayın.

İSLİM KEBABI FIRINDA NASIL PİŞİRİLİR?

Kebabın sosu için salçayı su ve tuzla karıştırın. Hazırladığınız salçalı sosu fırın kabındaki kebapların üzerine gezdirin.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. İslim kebabını fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.