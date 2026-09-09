Lokanta usulü şakşuka tarifi: Lezzetinin sırrı bu yöntemde

Şakşuka, kızartılmış sebzelerin lezzetli domates sosuyla buluştuğu pratik ve doyurucu bir meze tarifidir. Patlıcanın başrolde olduğu şakşuka; biber, domates, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanır. Ilık ya da soğuk olarak servis edilebilen bu lezzet, özellikle ana yemeklerin yanında sofralara renk katar.

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

3 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe göre pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın.

Patlıcanları kızgın yağda kontrollü şekilde kızartın ve fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerine alın. Aynı şekilde doğranmış biberleri de kısa süre kızartın.

Sosu hazırlamak için tavaya zeytinyağını alın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kısa süre çevirin. Ardından küp doğranmış domatesleri ve salçayı ilave edin. Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber ekleyerek domatesler yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Hazırladığınız domates sosunu kızarmış patlıcan ve biberlerin üzerine dökün. Şakşukayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.