Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lokanta usulü şakşuka tarifi: Lezzetinin sırrı bu yöntemde

Lokanta usulü şakşuka tarifi: Lezzetinin sırrı bu yöntemde

9.09.2026 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Lokanta usulü şakşuka tarifi: Lezzetinin sırrı bu yöntemde

Türk mutfağının sevilen zeytinyağlı mezelerinden şakşuka, patlıcan, biber ve domates sosuyla hazırlanıyor. Özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden olan şakşukanın yapımı ve malzemeleri merak ediliyor. Peki, evde şakşuka nasıl yapılır? İşte nefis şakşuka tarifi ve püf noktaları.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şakşuka, kızartılmış sebzelerin lezzetli domates sosuyla buluştuğu pratik ve doyurucu bir meze tarifidir. Patlıcanın başrolde olduğu şakşuka; biber, domates, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanır. Ilık ya da soğuk olarak servis edilebilen bu lezzet, özellikle ana yemeklerin yanında sofralara renk katar.

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

  • 3 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe göre pul biber
  • Kızartmak için sıvı yağ

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın.

Patlıcanları kızgın yağda kontrollü şekilde kızartın ve fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerine alın. Aynı şekilde doğranmış biberleri de kısa süre kızartın.

Sosu hazırlamak için tavaya zeytinyağını alın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kısa süre çevirin. Ardından küp doğranmış domatesleri ve salçayı ilave edin. Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber ekleyerek domatesler yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Hazırladığınız domates sosunu kızarmış patlıcan ve biberlerin üzerine dökün. Şakşukayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #patlıcan #Şakşuka

İlgili Haberler

MasterChef Helva-i Hakani nasıl yapılır? Helva-i Hakani tarifi...
MasterChef Helva-i Hakani nasıl yapılır? Helva-i Hakani tarifi... Klasik un veya irmik helvasının çok ötesinde; nişasta, pirinç unu ve süzme balın o kusursuz ahengiyle enfes tarif...
Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki
Kore mutfağından sofralarınıza: Tteokbokki Silindir şeklindeki silksi pirinç keklerinin (Tteok); acı biber salçası (Gochujang), soya sosu, sarımsak ve et suyuyla hazırlanan koyu sos içinde kaynatılıp balık keki (Eomuk) ve taze soğanla sunulduğu Kore'nin ikonik sokak lezzetidir.
Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine
Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine Ağır ağır pişen lokum gibi kuzu etlerinin; karamelize tarçınlı kurutulmuş erik, kavrulmuş badem, taze zencefil ve safranlı baharat sosuyla toprak konik kapta bütünleştiği Kuzey Afrika’nın efsanevi ziyafet klasiğidir.